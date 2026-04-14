Σχέδιο του Ισραήλ για διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες

Το Ισραήλ προτείνει σχέδιο διαίρεσης του Λιβάνου σε τρεις ζώνες, με παρατεταμένη παρουσία του στρατού στον νότο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της περιοχής και αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τα λιβανέζικα μέσα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στην πρώτη ζώνη ο ισραηλινός στρατός θα διατηρεί τον έλεγχο από τη συνοριακή περιοχή έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τα σύνορα, με την ανάπτυξη σημαντικών δυνάμεων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, υπό το πρόσχημα της ολοκλήρωσης του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.