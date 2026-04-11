Κάτοικοι της Βηρυτού φέρεται να επιτέθηκαν σε υποστηρικτές της Χεζμπολάχ το βράδυ της Παρασκευής. Μια πορεία μοτοσικλετών της φιλοϊρανικής οργάνωσης, κυματίζοντας σημαίες και κορνάροντας, πέρασε από τη γειτονιά Σακιγιάτ Αλ-Τζανζίρ στη λιβανική πρωτεύουσα.

Οι κάτοικοι της περιοχής επιτέθηκαν στους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ και τους έδιωξαν, αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ.

Το επεισόδιο είναι ενδεικτικό της κοινωνικής ρήξης που επικρατεί στον Λίβανο, καθώς πολλοί Λιβανέζοι πολίτες αισθάνονται ότι η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τη χώρα σε «όμηρο» της Τεχεράνης, σύροντάς τους σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν.



Ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω των επιθέσεων των IDF έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύριο, με πολίτες να ενοχοποιούν για τα δεινά τους τη σιϊτική οργάνωση.



Παράλληλα, πολλοί κάτοικοι συνοικιών της Βηρυτού (Σουνίτες, Χριστιανοί και Δρούζοι) αρνούνται να επιτρέψουν στην οργάνωση να επιβάλλει την παρουσία της στους δρόμους τους.



Πηγή: skai.gr

