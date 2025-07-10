Λονδίνο: Άνδρας δολοφονήθηκε έξω από πολυτελές ξενοδοχείο - καζίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τον εντοπισμό του δράστη φονικής επίθεσης με μαχαίρι, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από πολυτελές ξενοδοχείο και καζίνο σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Seville, στην περιοχή του Knightsbridge, απέναντι από γνωστό πολυκατάστημα και πολύ κοντά σε άλλα καταστήματα πολυτελείας, αλλά και στο δημοφιλές Χάιντ Παρκ. Πρόκειται για ένα από τα πιο τουριστικά και εμπορικά σημεία του Λονδίνου, με έντονη παρουσία κόσμου, ιδίως τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο στις 9:24 το βράδυ της Τετάρτης 9 Ιουλίου μετά από αναφορές για μαχαίρωμα. Ένας άνδρας περίπου 30 ετών εντοπίστηκε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Οι διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής.



Πηγή: skai.gr

