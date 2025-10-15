Ο αλ-Σαράα θα ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει τον Άσαντ - «Η Ρωσία είναι έτοιμη για ισχυρότερους δεσμούς», είπε ο Πούτιν

«Η Ρωσία πάντα καθοδηγούνταν από τα συμφέροντα του συριακού λαού. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές είναι η μεγάλη σας επιτυχία και αυτό θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων στη Συρία. Είμαστε έτοιμοι για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τον ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ - Σαράα. Ο αλ - Σαράα από τη μεριά του δήλωσε ότι «σεβόμαστε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες».

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας αλ-Σαράα, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία, αναμένεται να ζητήσει από τη Μόσχα να παραδώσει στη χώρα του τον ανατραπέντα ηγέτη της Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε νωρίτερα στο AFP αξιωματούχος της συριακής κυβέρνησης.

«Ο πρόεδρος Σαράα θα ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο να παραδώσει όλους αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και βρίσκονται στη Ρωσία, πρωτίστως τον Μπασάρ αλ Άσαντ», δήλωσε ο Σύρος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαράα ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024, όντας επικεφαλής συνασπισμού ισλαμιστών, τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία, εκ των βασικών συμμάχων του. Ο Σύρος πρόεδρος συνοδεύεται στην επίσκεψή του στη Ρωσία κυρίως από τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του και στρατιωτικούς και οικονομικούς αξιωματούχους.

