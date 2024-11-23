«Ανώτατος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ήταν ο στόχος» της ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην συνοικία Μπάστα στην καρδιά της Βηρυτού, δήλωσε πηγή των λιβανικών υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς να κατονομάσει το στέλεχος της σιιτικής οργάνωσης ή να δώσει πληροφορίες για την τύχη του.

Beirut is getting a beating pic.twitter.com/j2lqgQ4PRA November 23, 2024

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομές καταστρέφοντας πολυκατοικία της πυκνοκατοικημένης συνοικίας Μπάστα, στο κέντρο της Βηρυτού και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

🇱🇧 11 killed and over 60 injured in Israeli strike on central Beirut pic.twitter.com/m1CIqj6sXb — S p r i n t e r (@SprinterFamily) November 23, 2024

Το Ισραήλ έχει αποδεκατίσει την ηγεσία της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες έχοντας εξοντώσει μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών της.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

