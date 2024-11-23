Λογαριασμός
Ισραηλινό χτύπημα στο κέντρο της Βηρυτού: Ανώτατος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ο στόχος - Βίντεο από το σημείο

Το Ισραήλ έχει αποδεκατίσει την ηγεσία της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες έχοντας εξοντώσει μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών της

Βηρυτός

«Ανώτατος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ήταν ο στόχος» της ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην συνοικία Μπάστα στην καρδιά της Βηρυτού, δήλωσε πηγή των λιβανικών υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς να κατονομάσει το στέλεχος της σιιτικής οργάνωσης ή να δώσει πληροφορίες για την τύχη του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομές καταστρέφοντας πολυκατοικία της πυκνοκατοικημένης συνοικίας Μπάστα, στο κέντρο της Βηρυτού και προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Το Ισραήλ έχει αποδεκατίσει την ηγεσία της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες έχοντας εξοντώσει μεγάλο αριθμό υψηλόβαθμων στελεχών της.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

