Αυτό που φαινόταν να είναι ένα κόλπο από τη Rosanna Pansino, η οποία έχει περισσότερους από 14,6 εκατ. followers, για να τραβήξει την προσοχή, τελικά είχε σκοπό να είναι μια σοβαρή εξέταση της θλίψης και των επιπτώσεών της στους αγαπημένους της, όπως εκείνη επέμεινε κατά τη διάρκεια του 54λεπτου επεισοδίου του podcast της «Rodiculous».

Μάλιστα, η ίδια έδωσε τον τίτλο «Smoking My Dead Dad» («Καπνίζοντας τον νεκρό μπαμπά μου») στο εναρκτήριο επεισόδιο.

«Αυτό που καπνίσαμε είχε καλή γεύση», δήλωσε η Pansino, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Rosanna Reardon. Ο πατέρας της Pansino, ο Michael Reardon, ο οποίος εμφανιζόταν σε πολλά από τα βίντεο ως Papa Pizza, πέθανε τον Δεκέμβριο του 2019 μετά από μακρά μάχη με τη λευχαιμία. Η αδελφή της Molly και η μητέρα της, Jeanne, εμφανίστηκαν μαζί στην κάμερα για να κάνουν πρόποση στη μνήμη του με τα υπολείμματα ενός μπουκαλιού ουίσκι που είχε παρασκευάσει.

There is some misinformation circulating online. Just wanted to clarify. I did not smoke my dad ashes directly. You should never smoke ash!



My fathers ashes were mixed into soil in which a cannabis plant was grown. I smoked the cannabis plant. 🌱 💕 pic.twitter.com/4spxelMLH1 — Rosanna Pansino (@RosannaPansino) November 19, 2024

«Πριν πεθάνει, είπε σε μένα και τη μαμά μου τι θα ήθελε να κάνουμε με τις στάχτες του και στην αρχή η μαμά μου ήταν λίγο διστακτική», είπε η Pansino. «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε αυτό που ήθελε ο μπαμπάς και να τον τιμήσουμε με τον τρόπο που ήθελε», συμπλήρωσε.

Το podcast περιελάμβανε μια εκτενή συνέντευξη με έναν διεθνώς αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα για το πένθος και τη συμβουλευτική πένθους, τον David Kessler.

«Η απώλεια του μπαμπά, ακριβώς επειδή ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους μου, ήταν απλά διαφορετική», δήλωσε η Pansino. «Πίστευα ότι με τον καιρό η θλίψη θα ξεθωριάσει, αλλά η θλίψη είναι πάντα μαζί μου - νιώθω σαν να είναι μόνιμα συνδεδεμένη μαζί μου».

YouTuber Rosanna Pansino used her late father's ashes as fertilizer to grow a cannabis plant, which she then smoked to honor his wishes after he passed away five years ago from leukemia.



"I'm gonna smoke my dead dad."pic.twitter.com/DIi22YXEVE — No Jumper (@nojumper) November 18, 2024

Η Pansino, 39 ετών, περιέγραψε τον πατέρα της ως «ένα είδος χαρακτήρα Willie Nelson» και θυμήθηκε πώς μοιράστηκαν μαζί ένα πούρο στα 18α γενέθλιά της. Εκείνη η κοινή στιγμή, είπε, συντονίστηκε με το κάπνισμα κάνναβης που καλλιεργήθηκε από τις στάχτες του. «Νομίζω ότι είμαι ακριβώς σαν τον πατέρα μου», κατέληξε.





Πηγή: skai.gr

