Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζει «θαρραλέα απόφαση» την έκδοση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο των ενταλμάτων σύλληψης κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του μέχρι πρότινος υπουργού Αμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ.

«Υποστηρίζουμε το ένταλμα σύλληψης. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτή η θαρραλέα απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις χώρες μέλη της συμφωνίας ώστε να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας στο διεθνές σύστημα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι αναγκαίο οι δυτικές χώρες, που κάνουν μαθήματα Δικαίου, δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο εδώ και χρόνια να τηρήσουν τώρα τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ο Ερντογάν έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η χώρα του θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι της» ώστε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι ισραηλινές αρχές να λογοδοτήσουν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά των Νετανιάχου και Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας προκαλώντας την οργή του Ισραήλ.

Ταυτόχρονα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Μοχάμεντ Ντέιφ, του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

