Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε την Παρασκευή το Ισραήλ για τα πλήγματα κατά της χώρας του, παρά την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τις 6 Απριλίου.

«Το Ισραήλ έχει πλήξει δύο από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες του Ιράν, έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πυρηνικές εγκαταστάσεις πολιτικής χρήσης, μεταξύ άλλων υποδομών. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έδρασε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Η επίθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη διπλωματία», έγραψε ο Ιρανός διπλωμάτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε επίσης ότι η Τεχεράνη θα «επιβάλει βαρύ τίμημα για τα ισραηλινά εγκλήματα».



Πηγή: skai.gr

