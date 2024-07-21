Μια ισραηλινή επιδρομή σε μια πόλη στο νότιο Λίβανο αργά το βράδυ του Σαββάτου έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών, τραυματίζοντας παράλληλα τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

"Μια επιδρομή στην πόλη Αντλούν είχε στόχο μια αποθήκη πυρομαχικών", μετέδωσε το πρακτορείο, αναφέροντας ότι "ρουκέτες εξακολουθούν να εκρήγνυνται".

Νωρίτερα, τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters έκαναν λόγο για ισραηλινές επιδρομές που έπληξαν αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν στην πόλη Αντλούν, περίπου 40 χλμ βόρεια των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ και προκάλεσαν ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες σε όλο το νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον ισραηλινό στρατό.

Τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο έρχονται ώρες μετά τις ισραηλινές επιδρομές σε στρατιωτικούς στόχους των Χούθι στη Χοντέιντα της Υεμένης, μια ισραηλινή επίθεση που σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ θα σηματοδοτήσει μια "νέα και επικίνδυνη φάση" στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

