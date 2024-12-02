Οι Κούρδοι της Συρίας προσπαθώντας να διαφύγουν από την επίθεση ενόπλων ομάδων που υποστηρίζονται από την Άγκυρα στον θύλακά τους άρχισαν σήμερα να φτάνουν σε πιο ασφαλείς περιοχές, που ελέγχονται από τις κουρδικές δυνάμεις, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ /SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι εργάζονται για να απομακρύνουν Κούρδους αμάχους από διάφορες περιοχές της βόρειας επαρχίας του Χαλεπίου.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται αφότου φιλοτουρκικές ομάδες κατέλαβαν μια πόλη στην οποία ζουν δεκάδες χιλιάδες Κούρδοι και ενώ ομάδες ανταρτών υπό τη διοίκηση ριζοσπαστών ισλαμιστών εξαπέλυσαν επίθεση αστραπή στις 27 Νοεμβρίου κατά περιοχών που τελούσαν υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία.

Φιλοτουρκικές ομάδες ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατέλαβαν τη στρατηγική πόλη Ταλ Ριφάατ στη βόρεια Συρία, κοντά στα τουρκικά σύνορα, η οποία τελούσε υπό τον έλεγχο των κουρδικών δυνάμεων.

«Μια μικρή ομάδα πολιτών έφτασε στην Τάμπκα. Οι άλλοι άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί θα φτάσουν διαδοχικά τις επόμενες ώρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των ΣΔΔ Φαρχάντ Σάμι. Πρόσθεσε ότι μια αυτοκινητοπομπή σχεδόν 200 οχημάτων κατευθύνεται προς την πόλη αυτή που ελέγχεται από τους Κούρδους.

«Είμαστε σε συντονισμό με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Συρία για να εγγυηθούμε την προστασία του λαού μας και να διευκολύνουμε τη μεταφορά τους με πλήρη ασφάλεια από την περιοχή Ταλ Ριφάατ (...) προς τις ασφαλείς περιοχές μας στο βόρειο τμήμα της χώρας», δήλωσε νωρίτερα Μαζλούμ Αμπντί, ο επικεφαλής των ΣΔΔ.

Η επίθεση των φιλοτουρκικών ομάδων διεξάγεται καθώς ένας συνασπισμός ανταρτών υπό τη διοίκηση ριζοσπαστών ισλαμιστών πήρε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Ταλ Ριφάατ βρίσκεται σε έναν θύλακα που ελεγχόταν από τις κουρδικές δυνάμεις, και περιβάλλεται από περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο φιλοτουρκικών ομάδων και του συριακού στρατού.

Ο Μαζλούμ Αμπντί δήλωσε ότι "ο συριακός στρατός και οι σύμμαχοί του αποσύρθηκαν" από την περιοχή απέναντι στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες στις 27 Νοεμβρίου στη βόρεια Συρία, η οποία διευκόλυνε την κατάληψη της πόλης από φιλοτουρκικές ομάδες.

Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του προσπάθησαν ανεπιτυχώς να "δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο" μεταξύ της περιοχής αυτής και των περιοχών που ελέγχονται από τις ΣΔΔ για να απομακρυνθούν οι άμαχοι και να αποτραπούν "σφαγές".

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περίπου 200.000 Κούρδοι της Συρίας βρίσκονται περικυκλωμένοι εκεί.

Το Ταλ Ριφάατ είναι καταρχήν μια πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι Άραβες, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες κουρδικές οικογένειες έφθασαν εκεί έπειτα από μια επίθεση της Τουρκίας και των ομάδων που υποστηρίζει κατά της περιοχής που είναι κοντά στην Αφρίν.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επανειλημμένα απειλήσει με επίθεση εναντίον αυτού του θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

