«Φτερά της Σιών »: Στην Ελλάδα το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος - Μετέφερε τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ όπου βρισκόταν στην Αθήνα. Το αεροσκάφος δεν είχε κανέναν άλλον επιβάτη

«Φτερά της Σιών»: Στην Ελλάδα για προστασία το αεροσκάφος του Νετανιάχου

Στην Αθήνα βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό αεροπλάνο του Ισραήλ, Wings of Zion («Φτερά της Σιών») το οποίο μετέφερε τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών, επειδή το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ έχει κλείσει λόγω της κρίσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ όπου βρισκόταν στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν μετέφερε κανέναν άλλον επιβάτη

O ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων flightradar επιβεβαίωσε ότι το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος πέταξε από το Τελ Αβίβ  στην Αθήνα. 

Ισραήλ

To πρωί δημοσιογράφος της Jerusalem Post δημοσίευσε μια φωτογραφία του αεροπλάνου «Φτερά της Σιών» του Νετανιάχου, συνοδευόμενου από δύο μαχητικά αεροσκάφη, να αναχωρεί προς άγνωστο προορισμό.

Τα «Φτερά της Σιών» είναι το βασικό κυβερνητικό αεροσκάφος του Κράτους του Ισραήλ, για τη μεταφορά του προέδρου και του πρωθυπουργού στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια διεθνών επισκέψεων. 

Πρόκειται για τροποποιημένο αεροσκάφος Boeing 767-338ER που ανήκει στην Ισραηλινή Αεροπορία και τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τον Νοέμβριο του 2023. 

