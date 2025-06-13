Στην Αθήνα βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό αεροπλάνο του Ισραήλ, Wings of Zion («Φτερά της Σιών») το οποίο μετέφερε τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών, επειδή το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ έχει κλείσει λόγω της κρίσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα μεταφέρθηκε με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ όπου βρισκόταν στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν μετέφερε κανέναν άλλον επιβάτη.

O ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων flightradar επιβεβαίωσε ότι το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος πέταξε από το Τελ Αβίβ στην Αθήνα.

To πρωί δημοσιογράφος της Jerusalem Post δημοσίευσε μια φωτογραφία του αεροπλάνου «Φτερά της Σιών» του Νετανιάχου, συνοδευόμενου από δύο μαχητικά αεροσκάφη, να αναχωρεί προς άγνωστο προορισμό.

خبرنگار جروزالم‌پست تصویری از هواپیمای «بال صهیون» که متعلق به نتانیاهو است را منتشر کرد که همراه با اسکورت دو جنگنده در حال عزیمت به نقطه نامعلومی است pic.twitter.com/gGvNOmVjwP — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) June 13, 2025

Τα «Φτερά της Σιών» είναι το βασικό κυβερνητικό αεροσκάφος του Κράτους του Ισραήλ, για τη μεταφορά του προέδρου και του πρωθυπουργού στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια διεθνών επισκέψεων.

Πρόκειται για τροποποιημένο αεροσκάφος Boeing 767-338ER που ανήκει στην Ισραηλινή Αεροπορία και τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τον Νοέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

