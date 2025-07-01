Ένας 26χρονος εργαζόμενος σε βρεφονηπιακούς σταθμούς συνελήφθη τον Μάιο για δεκάδες αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση μωρών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Αυστραλίας.

Ο Τζόσουα Μπράουν από την Μελβούρνη αντιμετωπίζει κατηγορίες για περισσότερα από 70 αδικήματα που αφορούν οκτώ φερόμενα θύματά του.

Τα μωρά, ηλικίας από πέντε μηνών έως δύο ετών, πήγαιναν στον βρεφονηπιακό σταθμό Creative Garden Early Learning Centre κατά το διάστημα του Απριλίου 2022 ως τον Ιανουάριο 2023.

Daycare worker Joshua Brown is unmasked after being charged with more than 70 child sex offences - as new details emerge https://t.co/WSrvDkdJxe — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 1, 2025

Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης σεξουαλικών εγκλημάτων κατέληξαν ότι ο Μπράουν είχε εργαστεί σε 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Μελβούρνης από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Μάιο του 2025, ενώ ερευνούν ακόμη και τις κατηγορίες για διάπραξη σχετικού αδικήματος σε ένα δεύτερο παιδικό σταθμό στη βόρεια Μελβούρνη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την ανακάλυψη υλικού με παιδική κακοποίηση και όχι από καταγγελία θύματος.

Σύμφωνα με τη διοικητή της αστυνομίας Τζάνετ Στίβενσον, ο Μπράουν δεν ήταν γνωστός στις αρχές και διέθετε άδεια εργασίας με παιδιά, η οποία μετά τη σύλληψή του ακυρώθηκε.

Point Cook childcare worker Joshua Brown charged with over 70 child-sex offences; check here which centres he worked at

Read details here: https://t.co/zCnnzkNzvZ



The alleged abuse took place at a west-Melbourne centre between April 2022 and January 2023.



🔍 Investigators now… pic.twitter.com/coH8NJaTTI — The Australia Today (@TheAusToday) July 1, 2025

Η ταυτότητα του Μπράουν δημοσιοποιήθηκε σήμερα προκειμένου να ειδοποιηθούν οι γονείς τα παιδιά των οποίων πηγαίνουν σε τέτοια κέντρα.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος αλλά θέλουμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία ώστε να ησυχάσουν οι γονείς για την υγεία και την ευημερία των παιδιών τους» είπε ο Στίβενσον.

Ο Μπράουν, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Μελβούρνης στις 15 Σεπτεμβρίου.

Έκκληση να εξεταστούν για μολυσματικές ασθένειες περίπου 1.200 παιδιά

Ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Βικτώριας Κρίστιαν Μακ Γκραθ δήλωσε ότι 2.600 οικογένειες ενημερώθηκαν από τις αρχές και σε 1.200 παιδιά συστήθηκε να υποβληθούν σε εξετάσεις για μολυσματικές νόσους.

«Αυτό είναι ένα ακόμη στενόχωρο στοιχείο σχετικά με την κατάσταση και υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση προληπτικά», είπε ο Μακ Γκραθ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.