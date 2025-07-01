Λογαριασμός
Σοκ στην Αυστραλία: Υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού βίαζε μωρά από πέντε μηνών έως δύο ετών

Οι υγειονομικές αρχές κάνουν έκκληση να εξεταστούν για μολυσματικές ασθένειες περίπου 1.200 παιδιά

αυστραλια Τζόοουα Μπραουν

Ένας 26χρονος εργαζόμενος σε βρεφονηπιακούς σταθμούς συνελήφθη τον Μάιο για δεκάδες αδικήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση μωρών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Αυστραλίας

Ο Τζόσουα Μπράουν από την Μελβούρνη αντιμετωπίζει κατηγορίες για περισσότερα από 70 αδικήματα που αφορούν οκτώ φερόμενα θύματά του.

Τα μωρά, ηλικίας από πέντε μηνών έως δύο ετών, πήγαιναν στον βρεφονηπιακό σταθμό Creative Garden Early Learning Centre κατά το διάστημα του Απριλίου 2022 ως τον Ιανουάριο 2023.

Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης σεξουαλικών εγκλημάτων κατέληξαν ότι ο Μπράουν είχε εργαστεί σε 20 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Μελβούρνης από τον Ιανουάριο του 2017 ως τον Μάιο του 2025, ενώ ερευνούν ακόμη και τις κατηγορίες για διάπραξη σχετικού αδικήματος σε ένα δεύτερο παιδικό σταθμό στη βόρεια Μελβούρνη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από την ανακάλυψη υλικού με παιδική κακοποίηση και όχι από καταγγελία θύματος.

Σύμφωνα με τη διοικητή της αστυνομίας Τζάνετ Στίβενσον, ο Μπράουν δεν ήταν γνωστός στις αρχές και διέθετε άδεια εργασίας με παιδιά, η οποία μετά τη σύλληψή του ακυρώθηκε.

Η ταυτότητα του Μπράουν δημοσιοποιήθηκε σήμερα προκειμένου να ειδοποιηθούν οι γονείς τα παιδιά των οποίων πηγαίνουν σε τέτοια κέντρα.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει μικρός κίνδυνος αλλά θέλουμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία ώστε να ησυχάσουν οι γονείς για την υγεία και την ευημερία των παιδιών τους» είπε ο Στίβενσον. 

Ο Μπράουν, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση, θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Μελβούρνης στις 15 Σεπτεμβρίου.

Έκκληση να εξεταστούν για μολυσματικές ασθένειες περίπου 1.200 παιδιά

Ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Βικτώριας Κρίστιαν Μακ Γκραθ δήλωσε ότι 2.600 οικογένειες ενημερώθηκαν από τις αρχές και σε 1.200 παιδιά συστήθηκε να υποβληθούν σε εξετάσεις για μολυσματικές νόσους.

«Αυτό είναι ένα ακόμη στενόχωρο στοιχείο σχετικά με την κατάσταση και υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση προληπτικά», είπε ο Μακ Γκραθ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αυστραλία σύλληψη σεξουαλική κακοποίηση μωρά
