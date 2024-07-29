Γκάλαντ: Η Χεζμπολάχ υπεύθυνη για την επίθεση στο Γκολάν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε 12 παιδιά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενημέρωσε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ 'Οστιν για την επίθεση του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Γκάλαντ.

"Ο υπουργός Γκάλαντ σημείωσε ότι η επίθεση το Σάββατο αποτελεί σημαντική κλιμάκωση και ότι η πληρεξούσια του Ιράν Χεζμπολάχ θα θεωρηθεί υπεύθυνη", τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

