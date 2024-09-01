Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν όταν ένας αντιαρματικός πύραυλος έπληξε την περιοχή Kfar Yuval στην Άνω Γαλιλαία του Ισραήλ.

Το χτύπημα δεν συνοδεύτηκε από προειδοποιητικό μήνυμα, πράγμα που δεν θεωρείται ασυνήθιστο σε αυτές τις περιπτώσεις. Άμεση ήταν η αντίδραση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), οι οποίες απάντησαν με βομβαρδισμούς προς το μέρος από όπου προήλθε ο πύραυλος.

Πηγή: skai.gr

