Γάζα: Επεκτείνεται από σήμερα ο εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας 640.000 παιδιών

Τα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν σήμερα τους εμβολιασμούς κατά της πολιομυελίτιδας 640.000 παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ και την Χαμάς να συμφωνούν σε σύντομες παύσεις των εχθροπραξιών προκειμένου να διεξαχθεί η εκστρατεία εμβολιασμού.

Η εκστρατεία ξεκίνησε σήμερα σε περιοχές της κεντρικής Γάζας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε άλλες περιοχές.

Οι εχθροπραξίες θα σταματούν για τουλάχιστον οκτώ ώρες για τρεις συναπτές ημέρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι οι παύσεις πιθανόν να χρειαστεί να παραταθούν και για μια τέταρτη ημέρα και ο πρώτος γύρος των εμβολιασμών θα διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα βρέφος παρέλυσε αφού προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 25 χρόνια.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει διανείμει περίπου 1,2 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου nOPV2. Η δεύτερη δόση του εμβολίου πρέπει να χορηγείται τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ λένε ότι τουλάχιστον το 90% των παιδιών θα πρέπει να λάβει δύο δόσεις του εμβολίου για να επιτύχει η εκστρατεία, αλλά αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον Οργανισμό καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της Γάζας έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

