Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Τελ Αβίβ ζητώντας έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να καλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε μια συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ορισμένα μέλη οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απελευθερώσει τους ομήρους, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Τραμπ, γράψε ιστορία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να συνεδριάσει ξανά αύριο Κυριακή.

Μια πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη εγκριθεί από τη Χαμάς δεν πρόκειται να συζητηθεί, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12.

«Απόψε, ο λαός του Ισραήλ έλαβε περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ευνοεί έναν ατελείωτο πόλεμο έναντι των ομήρων, πηγαίνοντας εντελώς ενάντια στη βούληση του λαού, παρόλο που υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», δήλωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ καλέσει σε νέες διαδηλώσεις αύριο Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

