Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

