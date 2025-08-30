Λογαριασμός
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η μετονομασία του μεγαλύτερου αμερικανικού υπουργείου ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου, εντούτοις ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους

Πεντάγωνο

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

