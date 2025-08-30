Κατς: Καταφέραμε «άνευ προηγουμένου» πλήγμα στην ηγεσία των Χούθι

Οι ισραηλινές επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός και αρκετοί άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Χούθι της Υεμένης είναι «μόνο η αρχή», προειδοποίησε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

«Πριν από δύο ημέρες, καταφέραμε ένα άνευ προηγουμένου συντριπτικό πλήγμα στους ανώτερους αξιωματούχους της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στην Υεμένη, σε μια τολμηρή και λαμπρή ενέργεια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», δήλωσε, ώρες αφότου η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αχμάντ Γκαλέμπ αλ Ράχουι.

Πάντως ο Ράχουι θεωρούνταν ότι δεν ήταν μέρος του στενού κύκλου της ηγεσίας των Χούθι.

«Το πεπρωμένο της Υεμένης είναι το πεπρωμένο της Τεχεράνης - και αυτή είναι μόνο η αρχή», συνέχισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας. «Οι Χούθι θα μάθουν με τον σκληρό τρόπο ότι όποιος απειλήσει και βλάψει το Ισραήλ θα πληγεί επταπλά - και δεν θα καθορίσουν αυτοί πότε θα τελειώσει αυτό» διεμήνυσε.

Οι αντάρτες Χούθι της απείλησαν με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού αυτού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από τις ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Πηγή: skai.gr

