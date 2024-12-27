Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο χθες Πέμπτη εγκαταστάσεις σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας, όπου βρισκόταν ο επικεφαλής του ΠΟΥ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε το κίνημα των ανταρτών.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ήταν στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη στιγμή του βομβαρδισμού· διαβεβαίωσε μέσω X πως είναι «ασφαλής». Ωστόσο, μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους του τραυματίστηκε.

Ο Δρ. Τέντρος ηγείτο αντιπροσωπείας του ΟΗΕ η οποία μετέβη στην Υεμένη για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση 17 εργαζομένων του διεθνούς οργανισμού που κρατούν οι Χούθι και για να συζητήσει την καταστροφική υγειονομική κατάσταση στη χώρα, σε εμπόλεμη κατάσταση για πάνω από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, οι βομβαρδισμοί έγιναν καθώς αντιπροσωπεία του ΟΗΕ «ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προγραμματισμένη πτήση».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως προχώρησε στις επιδρομές, πλήττοντας «στρατιωτικούς» στόχους, κατ’ αυτόν, σε ανταπόδοση για τις «επανειλημμένες επιθέσεις» από πλευράς των Χούθι.

Αυτοί οι τελευταίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, κι υποστηρίζονται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ. Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου τις έχει ανταποδώσει επανειλημμένα.

Το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών επιμένει πως προχωρά στις ενέργειες αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο στρατός του θα συνεχίσει να πλήττει τους Χούθι «ωσότου να τελειώσει η δουλειά». «Είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε αυτό το τρομοκρατικό κλαδί του ιρανικού άξονα του κακού», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε άλλον έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι αναχαιτίστηκε ακόμη ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, κατ’ αυτές.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ εξαιτίας του ενδεχομένου να πέσουν συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε ζημιές ως αυτό το στάδιο από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κλιμάκωση» των εντάσεων ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά ανησυχητικούς» τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Επισήμανε πως εξαπολύθηκαν έπειτα από «μια χρονιά κλιμάκωσης από πλευράς των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στην περιφέρεια».

Χθες το αεροδρόμιο στη Σανάα έγινε στόχος «έξι και πλέον» αεροπορικών βομβαρδισμών, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Βομβαρδίστηκε επίσης η γειτονική αεροπορική βάση Ντιλαμί.

Συνολικά έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο, ανέφεραν οι Χούθι μέσω Telegram.

Από το 2022, μόνο ο υεμενίτικος εθνικός αερομεταφορέας, η εταιρεία Yemenia, εκτελεί εμπορικά δρομολόγια από το αεροδρόμιο της Σανάα, με κυριότερο προορισμό το Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Από το 2016 ως το 2022, στο αεροδρόμιο αυτό έφθαναν μόνο πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια υπ’ ευθύνη του ΟΗΕ.

Το αεροδρόμιο στη Σανάα θα ανοίξει ξανά σήμερα, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Στην περιοχή της Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο χτυπήθηκε επίσης από την ισραηλινή αεροπορία, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και ανακοίνωση των ανταρτών.

Οι επιδρομές αυτές αποτελούν «σιωνιστικό έγκλημα εναντίον όλου του υεμενίτικου λαού», ήταν η αντίδραση του Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ, εκπροσώπου των Χούθι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έβαλε επίσης στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στη Χιζιάζ και στη Ρας Κατάνιμπ, καθώς και «στρατιωτικές υποδομές στα λιμάνια Χοντάιντα, Σαλίφ και Ρας Κατάνιμπ», στις δυτικές ακτές.

«Θα κυνηγήσουμε όλους τους ηγέτες των Χούθι, θα τους πλήξουμε όπως έχουμε κάνει αλλού. Κανένας δεν θα μπορέσει να μας ξεφύγει», απείλησε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Το κίνημα συνεχίζει εξάλλου από τον Νοέμβριο του 2023 να εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται κατ’ αυτό με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, παρότι ο αμερικανικός στρατός, ενίοτε με τη συμβολή του βρετανικού, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον θέσεων, εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών στο υεμενίτικο έδαφος από τον Ιανουάριο.

Αποτελεί μέρος αυτού που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ, όπως και η Χαμάς, ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.

Το Ιράν καταδίκασε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο υεμενίτικο έδαφος, όπως και η Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί έγιναν την επομένη της ανάληψης από τους Χούθι της ευθύνης για επιθέσεις με βαλλιστικό πύραυλο και δυο drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε από το βήμα της ισραηλινής βουλής ότι διέταξε τον στρατό του να «καταστρέψει τις υποδομές» των ανταρτών, πύραυλος των οποίων δυο ημέρες νωρίτερα προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρώπων στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ.

Οι περισσότερες από τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ έχουν αποκρουστεί, ή δεν προκάλεσαν παρά μόνο υλικές ζημιές. Όμως τον Ιούλιο, ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε στο Τελ Αβίβ όταν εξερράγη drone που είχε εξαπολυθεί από την Υεμένη. Το Ισραήλ είχε και τότε ανταποδώσει με φονικές αεροπορικές επιδρομές στη Χοντάιντα.

Οι Χούθι κυρίευσαν την υεμενίτικη πρωτεύουσα το 2014, έπειτα από επίθεση-αστραπή, στην κορύφωση εξαιρετικά αιματηρού εμφυλίου πολέμου με την κυβέρνηση της Υεμένης που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

