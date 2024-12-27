Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μέλη συνεργείου τηλεοπτικού δικτύου προσκείμενου σε ισλαμιστικό κίνημα και ισάριθμοι εργαζόμενοι σε νοσοκομείο, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 448η ημέρα του, ανέφεραν παλαιστινιακές πηγές.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, του ενός από τα μόλις δύο που συνεχίζουν να λειτουργούν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 14 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε απευθύνει τη Δευτέρα έκκληση για βοήθεια.

Τονίζοντας πως η δομή υγείας μπήκε στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού, ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια είχε ζητήσει να επέμβει η διεθνής κοινότητα «επειγόντως, προτού να είναι πολύ αργά».

Χθες βράδυ, ανακοίνωσε πως πέντε μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου σκοτώθηκαν εξαιτίας «ισραηλινού βομβαρδισμού»: μια παιδίατρος, τεχνικός εργαστηρίου, δυο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου κι εργαζόμενος στη συντήρηση.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για την πληροφορία αυτή. Από την 6η Οκτωβρίου, έχει εξαπολύσει ευρεία επίθεση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να εμποδιστεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Η μέρα ξεκίνησε με την ανακοίνωση τηλεοπτικού δικτύου προσκείμενου στο κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, του Αλ Κουντς Αλ Γιουμ («Η Ιερουσαλήμ Σήμερα»), ότι πέντε δημοσιογράφοι του βομβαρδίστηκαν όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε το όχημα εξωτερικών μεταδόσεων στο οποίο βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε πυρήνα του ένοπλου παλαιστινιακού κινήματος, «ενεργά μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Τζιχάντ που παρίσταναν τους δημοσιογράφους».

Εξάλλου χθες, ο υπεύθυνος παιδιατρικού τμήματος νοσοκομείου στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πως τρία μωρά, ηλικίας μικρότερης του ενός μήνα, πέθαναν μέσα σε 48 ώρες εξαιτίας του κρύου.

«Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή ενός μικρού αθώου κοριτσιού, τριών εβδομάδων, που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με υποθερμία, που προκάλεσε τον θάνατό της», δήλωσε ο Δρ. Άχμεντ Αλ Φάρα.

Το κοριτσάκι, η Σίλα αλ Φάσι, ζούσε σε σκηνή στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, περιοχή δίπλα στη θάλασσα.

«Κάνει πολύ κρύο στη σκηνή μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τα παιδιά είναι συνέχεια άρρωστα», είπε ο πατέρας του βρέφους, ο Μαχμούντ αλ Φάσι.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας για δεκάδες νεκρούς σε διάφορα αεροπορικά πλήγματα.

Κατά την πηγή αυτή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σπιτιού στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονταν «οικογένειες εκτοπισμένων» εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του δημοσιοποίησε τα ονόματα δυο στρατιωτών, 27 και 35 ετών, «πεσόντων στη μάχη» στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που αύξησε σε 391 τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις εκεί, στα τέλη του Οκτωβρίου του 2023.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.208 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 45.399 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

