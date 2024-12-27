Ο Σι αναμένεται στη Ρωσία το 2025

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία το 2025, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον ρώσο πρεσβευτή στο Πεκίνο.

«Μπορώ να πω ότι καταρτίζονται οι πρέποντες σχεδιασμοί» για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνέχιση των επαφών, δήλωσε ο πρεσβευτής Ιγκόρ Μοργκούλοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. «Αυτό που μπορεί να ειπωθεί, και δεν είναι μυστικό, είναι πως ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αναμένεται στη Ρωσία το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει τη δήλωση του Ρώσου διπλωμάτη το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Πηγή: skai.gr

