Γκουτέρες: Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Υεμένη είναι «εξαιρετικά ανησυχητικοί»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες Πέμπτη την «κλιμάκωση» την εντάσεων ανάμεσα στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά ανησυχητικούς» τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν μεταξύ άλλων το αεροδρόμιο στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει την κλιμάκωση (...) Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί (...) εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου στη Σανάα, λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα και ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στην Υεμένη είναι εξαιρετικά ανησυχητικοί», αναφέρει το κείμενο, σημειώνοντας πως εξαπολύθηκαν έπειτα από «μια χρονιά κλιμάκωσης από πλευράς των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και στην περιφέρεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

