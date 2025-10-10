Ισραήλ: Το τέλος του δράματος των ομήρων

Η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών έως την απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων άρχισε από σήμερα τις 12 το μεσημέρι σήμερα τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), όπως ορίζει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που επικυρώθηκε τα ξημερώματα από την ισραηλινή κυβέρνηση, μετά το πέρας δύο διαδοχικών πολύωρων συνεδριάσεων, αφ’ ενός του περιορισμένου υπουργικού σχήματος, αρμόδιου για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ) και αφ’ ετέρου από το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, οι στρατιωτικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την απόσυρσή τους στην συμπεφωνημένη πρώτη γραμμή αποχώρησης, εκκενώνοντας μονάδες και φυλάκια. Οι μετακινήσεις των στρατευμάτων είχαν αρχίσει ήδη από χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι έως τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 13ης Οκτωβρίου, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους συνολικά είκοσι ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους.

Πολυεθνικός μηχανισμός για εντοπισμό νεκρών ομήρων

Αντιθέτως, η παράδοση των σορών των υπόλοιπων, συνολικά 28, νεκρών ομήρων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Μετά από επανειλημμένες δηλώσεις αξιωματούχων της Χαμάς τα τελευταία εικοσιτετράωρα, και μάλιστα πριν από την ανακοίνωση του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, εν τέλει έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει σε έναν πολυεθνικό μηχανισμό εντοπισμό των σορών των νεκρών ομήρων. Στον μηχανισμό θα συμμετάσχει εξειδικευμένο προσωπικό που θα προέρχεται επίσης από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία, ως επίσης και από την παλαιστινιακή πλευρά – χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν οι Παλαιστίνιοι που θα συμμετέχουν στον μηχανισμό θα προέρχονται από τη Χαμάς, την Παλαιστινιακή Αρχή ή θα επιλεγούν με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια. Πάντως, σαφής ένδειξη ότι πλέον είναι γνωστό ποιοι όμηροι δεν βρίσκονται πια στη ζωή αποτελεί το γεγονός ότι οι κρατικές υπηρεσίες πρόκειται να αρχίσουν από σήμερα να ενημερώνουν τις οικογένειες των νεκρών ομήρων. Παλαιστίνιος αξιωματούχος που φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στην διαπραγματευτική διαδικασία δήλωσε σε αραβικά μέσα προχθές (8/10) υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι η διαδικασία εντοπισμού των σορών «υπολογίζεται να κρατήσει πολλούς μήνες».

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς για ειδικότερα θέματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, ειδικότερες πτυχές εφαρμογής του τρέχοντος σταδίου απελευθέρωσης των ομήρων, αλλά και πρόσθετα ζητήματα του σχεδίου Τραμπ που χρήζουν λεπτομερέστερου χειρισμού, συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κλιμάκια διαπραγματευτών του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζουν τις συναντήσεις τους στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Αλ-Σεχ μέχρι και σήμερα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους ή πότε ακριβώς υπολογίζεται ότι θα ολοκληρώσουν το έργο τους.



Από την άλλη, τα ισραηλινά ΜΜΕ συνεχίζουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, που ξεδιπλώνουν τις προσωπικές ιστορίες των οικογενειών που περιμένουν τους οικείους τους, που κρατήθηκαν όμηροι της Χαμάς επί δύο χρόνια, καταφέρνοντας να επιζήσουν.

Πηγή: Deutsche Welle

