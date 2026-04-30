Το Ιράν «δεν θα ανεχθεί» παράταση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ δήλωσε, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου Ιρανού ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, το Ιράν θα απαντήσει», δήλωσε ο Ρεζαΐ σε τηλεοπτική συνέντευξη, όπως μετέδωσε νωρίς την Πέμπτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB.

«Ένας τέτοιος αποκλεισμός ουσιαστικά δεν έχει πετύχει τίποτα και δεν κατάφεραν να τον επιβάλουν. Ο Ινδικός Ωκεανός είναι εξαιρετικά εκτεταμένος και μπορούμε εύκολα να τον διασχίσουμε· το έχουμε ήδη κάνει», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ.

Τα σχόλιά του έγιναν ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο Ρεζαΐ κάλεσε επίσης το κοινό να μην ακούει φήμες σχετικά με την κατάσταση του Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.

«Ο ανώτατος ηγέτης είναι νέος, υγιής και ενεργητικός και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της χώρας», δήλωσε ο Ρεζαΐ, σύμφωνα με το IRIB.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ είναι ακόμη ζωντανός, αν και είπε ότι δεν είναι σαφές πόσο καλά είναι στην υγεία του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.