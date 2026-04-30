Αρχικά αγόρασε το ντοκιμαντέρ «Melania». Τώρα, η Amazon εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει το «The Apprentice», το ριάλιτι σόου στο οποίο κάποτε πρωταγωνιστούσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα ανέφεραν ότι στελέχη της Amazon έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να επιλέξουν κάποιον πολύ κοντινό στον πρόεδρο Τραμπ ως παρουσιαστή, αν προχωρήσουν στην παραγωγή νέων επεισοδίων: τον μεγαλύτερο γιο του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, σημειώνει η Wall Street Journal.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και η Amazon δεν έχει προσεγγίσει την οικογένεια Τραμπ, αλλά αν το σόου γυριστεί, θα προβληθεί στην υπηρεσία Prime Video της Amazon.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίαζε το σόου, στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι συναγωνίζονταν για μια θέση εργασίας, όταν προβλήθηκε στο NBC για 14 σεζόν. Η Amazon κληρονόμησε το αρχείο παλαιότερων επεισοδίων όταν εξαγόρασε το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο MGM το 2022.

«Από την εξαγορά της MGM, έχουμε κάνει προκαταρκτικές εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του "The Apprentice" ως πνευματικής ιδιοκτησίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon, προσθέτοντας ότι η εκπομπή δεν βρίσκεται σε ενεργό στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει επιλεγεί κανένας πιθανός παρουσιαστής.

Οι συζητήσεις της Amazon σχετικά με την επανεκκίνηση της τηλεοπτικής σειράς -και την πιθανή επιλογή του γιου του Τραμπ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο- αποτελούν το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αναζητά προγράμματα που θα προσελκύουν τον πρόεδρο και τη βάση των συντηρητικών υποστηρικτών του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προεδρική οικογένεια έχει επωφεληθεί από αυτή την πρωτοβουλία.

Ο επικεφαλής της Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, και άλλα στελέχη της εταιρείας άρχισαν να συζητούν την ιδέα της επανεκκίνησης του σόου από πέρσι, σύμφωνα με ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις.

Περίπου την ίδια περίοδο, η Amazon συμφώνησε να πληρώσει 40 εκατομμύρια δολάρια για τη διανομή του «Melania», του ντοκιμαντέρ που παρακολουθούσε τη ζωή της πρώτης κυρίας κατά τις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Η συμμετοχή της Amazon στο ντοκιμαντέρ προκάλεσε κριτική από ορισμένους υπαλλήλους εντός των στούντιο της, σύμφωνα με πηγές. Το ποσό που κατέβαλε η Amazon ήταν σχεδόν τριπλάσιο από την αμέσως υψηλότερη προσφορά για το ντοκιμαντέρ, ενώ το μερίδιο της Μελάνια Τραμπ ξεπερνούσε το 70%, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

