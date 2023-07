Ισραήλ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κνεσέτ - Τους έβγαλαν έξω σηκωτούς - Δείτε Βίντεο

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ πρόκειται σήμερα να ψηφίσει κατ’ αρχήν το νομοσχέδιο που περιορίζει ορισμένες εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση.

Η μεταρρύθμιση αυτή, με τη στήριξη εθνικιστικών και θρησκευτικών κομμάτων, προκάλεσε αντιδράσεις άνευ προηγουμένου στο Ισραήλ τους προηγούμενους μήνες. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου, που διαθέτει 64 από τις 120 έδρες στην Κνεσέτ, φαίνεται ότι θα κερδίσει τη σημερινή ψηφοφορία, την πρώτη από τις τρεις που απαιτούνται ώστε να καταστεί νόμος η πρόταση.

Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο να καταργήσει την εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώνει αποφάσεις της κυβέρνησης, των υπουργών και εκλεγμένων αξιωματούχων χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες». Οι επικριτές του λένε ότι θα διευκολύνει τη διαφθορά και την κατάχρηση εξουσίας ενώ οι υποστηρικτές του ότι θα προωθήσει την αποτελεσματική διακυβέρνηση, αποκλείοντας τις δικαστικές παρεμβάσεις.

Protesters shouting "Democracy" are violently pulled from the Knesset before the vote on the first reading of a bill that would block Israel's High Court from striking down laws-Netanyahu's attempt to take full power inches closer while protests continue. pic.twitter.com/b9j0wdJsk6