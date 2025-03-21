Σκάνδαλο στην Ισλανδία: Παραιτήθηκε υπουργός που έκανε παιδί πριν 30 χρόνια με 15χρονο

Υπουργός, αρμόδια για τις υποθέσεις παιδιών της Ισλανδίας παραιτήθηκε αφού παραδέχθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με έναν έφηβο πριν από 30 και πλέον χρόνια, ενώ έκανε και παιδί μαζί με τον ανήλικο.

Η Ásthildur Lóa Thórsdóttir παραδέχτηκε σε συνέντευξή της πως η σχέση της με τον έφηβο ξεκίνησε όταν αυτός ήταν 15 και εκείνη 22 ετών, ενώ εργαζόταν ως σύμβουλος σε θρησκευτική ομάδα στην οποία συμμετείχε. Στη συνέχεια γέννησε το παιδί του όταν εκείνος ήταν 16 ετών και εκείνη 23.

«Έχουν περάσει 36 χρόνια, πολλά πράγματα αλλάζουν σε αυτό το διάστημα και σίγουρα σήμερα θα είχα αντιμετωπίσει διαφορετικά αυτά τα θέματα», δήλωσε η 58χρονη σήμερα πολιτικός στα ισλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας Kristrún Frostadóttir, αντέδρασε άμεσα λέγοντας πως πρόκειται για «ένα σοβαρό θέμα», ενώ αρνήθηκε πως γνώριζε για αυτό. «Πρόκειται για ένα πολύ προσωπικό θέμα [και] από σεβασμό, δεν θα σχολιάσω την ουσία», σημείωσε.

Αμέσως μετά, η πρωθυπουργός κάλεσε την υπουργό στο γραφείο της και αυτή παραιτήθηκε.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται τοπικά μέσα, η σχέση αυτή ήταν μυστική, αλλά ότι ο Eirík Ásmundsson ήταν παρών στη γέννηση του παιδιού του και πέρασε τον πρώτο χρόνο μαζί του. Ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν η Thórsdóttir γνώρισε τον σημερινό της σύζυγο.

Μάλιστα, φέρεται να υπάρχουν και έγγραφα του πατέρα του παιδιού προς το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ισλανδίας, που φαίνεται πως ζητούσε να βλέπει τον γιο του, καθώς δεν του το επέτρεπε η υπουργός, η οποία λάμβανε ωστόσο κανονικά διατροφή για 18 χρόνια.

Η υπόθεση ξετυλίχτηκε όταν ένας συγγενής του ενήλικου πλέον πατέρα, προσπάθησε δύο φορές να επικοινωνήσει με την Ισλανδή πρωθυπουργό σχετικά με την υπόθεση της περασμένη εβδομάδα. Όταν η Frostadóttir ανακάλυψε πως επρόκειτο για μια υπουργό της κυβέρνησης ζήτησε περισσότερες πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη και την παραίτηση.

Στην τηλεοπτική της συνέντευξη στο RUV χθες το βράδυ, η υπουργός δήλωσε ότι ήταν αναστατωμένη με το σκάνδαλο. «Καταλαβαίνω... πώς μοιάζει», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ δύσκολο να μεταφερθεί η σωστή ιστορία στις ειδήσεις σήμερα».

Ενώ η ηλικία συναίνεσης στην Ισλανδία είναι τα 15 έτη, είναι παράνομες οι ερωτικές επαφές με άτομο κάτω των 18 ετών, αν κάποιος είναι δάσκαλος, μέντορας, αν εξαρτάται οικονομικά ή εργάζεται για αυτόν ανήλικος.

Η μέγιστη ποινή για αυτό το έγκλημα είναι τρία χρόνια φυλάκιση.

Παρά την παραίτησή της από την υπουργική της θέση, η Thórsdottir δήλωσε πάντως πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το κοινοβούλιο.



Πηγή: skai.gr

