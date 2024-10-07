Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, Δευτέρα από την επίθεση της Χαμάς στη Γάζα και τα στατικά στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν την ένταση του πολέμου.

Σε 366 πολέμου λοιπόν και σύμφωνα με στοιχεία από εκπροσώπους των IDF και από την Εθνική Πύλη Έκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ

- 13.200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας

- 12.400 από τον Λίβανο

- 400 από το Ιράν

- 180 από την Υεμένη

- 60 από τη Συρία

Παράλληλα,

- 10.914 συναγερμοί ήχησαν από την Λωρίδα της Γάζας

- 12.049 ήχησαν από τον Λίβανο

- 4384 από το Ιράν

- 415 από την Υεμένη

- 60 από τη Συρία

- 29 από το Ιράκ

Ο συνολικός αριθμός συναγερμών συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ανήλθε σε 29.177

שנה שלמה מאז ה-7 באוקטובר.

366 ימים.

קצת מספרים על ירי ואזעקות בתוספת גרף דינמי של כל האזעקות החל מ-06:29 באוקטובר 2023 ועד 23:58 ב-06 באוקטובר 2024.



שיגורים:

13200 מרצועת עזה

12400 מלבנון

400 מאירן

180 מתימן

60 מסוריה.



אזעקות:

10914 מרצועת עזה

12049 מלבנון

4384 מאירן

415 מתימן… pic.twitter.com/oBKPz4VniI — מואיז הקטן ® (@LittleMoiz) October 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.