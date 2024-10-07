Λογαριασμός
Ισραήλ: 366 ημέρες πολέμου σε νούμερα - 13.200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και 10.914 συναγερμοί ήχησαν από τη Γάζα

Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά και δείχνουν την ένταση και το μέγεθος του πολέμου εδώ και ένα χρόνο έπειτα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Πόλεμος

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, Δευτέρα από την επίθεση της Χαμάς στη Γάζα και τα στατικά στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν την ένταση του πολέμου.

Σε 366 πολέμου λοιπόν και σύμφωνα με στοιχεία από εκπροσώπους των IDF και από την Εθνική Πύλη Έκτακτης Ανάγκης του Ισραήλ

 - 13.200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας

- 12.400 από τον Λίβανο

- 400 από το Ιράν

- 180 από την Υεμένη

- 60 από τη Συρία

Παράλληλα, 

- 10.914 συναγερμοί ήχησαν από την Λωρίδα της Γάζας

- 12.049 ήχησαν από τον Λίβανο

- 4384 από το Ιράν

- 415 από την Υεμένη

- 60 από τη Συρία

- 29 από το Ιράκ

Ο συνολικός αριθμός  συναγερμών συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ανήλθε σε 29.177

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
TAGS: Ισραήλ 7η Οκτωβρίου Χαμάς Επίθεση
