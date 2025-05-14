Ισραήλ: Θρίλερ για τον Μοχάμεντ Σινουάρ μετά την επίθεση των IDF σε νοσοκομείο

Σύγχυση επικρατεί για την τύχη του νέου ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, ΜοχάμεντΣινουάρ (δεξιά στη φωτό), ο οποίος έγινε στόχος μαζικής ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας το απόγευμα της Τρίτης, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιδρομή που σύμφωνα με τις IDF έπληξε το κέντρο διοίκησης της Χαμάς κάτω από το νοσοκομείο Χαν Γιουνίς.

Ο Σινουάρ, ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, είναι ο νεότερος αδελφός του πρώην ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις στη νότια Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο.

צה"ל ושב"כ השמידו תשתית טרור תת-קרקעית של ארגון הטרור חמאס מתחת לבית החולים האירופאי שבחאן יונס שבדרום רצועת עזה



מתחילת המלחמה, צה"ל ושב"כ פועלים להשמדה ונטרול של תשתיות תת-קרקע של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.



מוקדם יותר היום, צה"ל ושב"כ תקפו באופן ממוקד מחבלים בארגון הטרור… pic.twitter.com/gdLAJOpWJ4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2025

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες δεν επιβεβαίωσαν εάν ο Σινουάρ σκοτώθηκε, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι είχαν στοχεύσει μέλη της Χαμάς σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης που ανήκει στην τρομοκρατική ομάδα, κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στο Χαν Γιουνίς. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης βίντεο από τα επακόλουθα της επιδρομής. Το βίντεο υποτίθεται ότι δείχνει ότι η επιδρομή των Ισραηλινών Δυνάμεων είχε αποκαλύψει τη σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο, αν και δείχνει ένα παρακείμενο σχολείο και όχι το ιατρικό κέντρο.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν αρκετά μεγάλα σύννεφα καπνού να ανεβαίνουν από το έδαφος γύρω από το νοσοκομείο, καθώς μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριχναν δεκάδες βόμβες.

#عاجل استهداف المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس بحرام ناري pic.twitter.com/vCHHtNFlB5 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) May 13, 2025

Μετά την επίθεση, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους στην Τζαμπαλία της βόρειας Γάζας. Γράφοντας στο X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι, δημοσίευσε έναν χάρτη της περιοχής που θα εκκενωθεί, λέγοντας ότι ήταν μια «τελευταία προειδοποίηση» πριν ο Ισραηλινός Στρατός πραγματοποιήσει πλήγματα εκεί.

Λίγες ώρες μετά την επιδρομή, τρεις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη βόρεια Γάζα προς την περιοχή Ασκελόν και Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας ότι είχε αναχαιτίσει δύο πυραύλους και ο τρίτος έπεσε σε ανοιχτή περιοχή. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

