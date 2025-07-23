Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καταδίκασε το περιστατικό που σημειώθηκε στη Σύρο, όπου διαδηλωτές εμπόδισαν την αποβίβαση του κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες στο νησί.

«Είναι εξοργιστικό αυτό το οποίο συνέβη στη Σύρο, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουν. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει οι αρχές να κάνουν τα αδύνατα δυνατά σε οποιαδήποτε επόμενη περίπτωση να μην ξανασυμβεί. Ο αντισημιτισμός και οποιαδήποτε μορφή φασισμού και ρατσισμού δεν θα γίνει ανεκτός στην Ελλάδα», ανέφερε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Και τόνισε:

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ρατσιστικές συμπεριφορές, πρέπει να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο ούτως ώστε σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις να προστατεύονται οι πολίτες ανεξαρτήτως από που προέρχονται, ποια είναι η καταγωγή τους, ποιο είναι το θρήσκευμά τους ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν κάποιες νοσηρές μειοψηφίες οι οποίες μπερδεύουν κάτι, είναι άλλο πράγμα η αυτονόητα επιτρεπόμενη διαμαρτυρία, είναι άλλο πράγμα να διαμαρτύρεσαι και να φωνάζεις για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που πρώτη η ελληνική κυβέρνηση αυτονόητα έχει εκφραστεί και είναι άλλο πράγμα να μετατρέπεται μια διαμαρτυρία δημοκρατική σε μια εκδήλωση που για μένα έχει φασιστικά χαρακτηριστικά… Οφείλουν οι τοπικές Αρχές σε οποιαδήποτε επόμενη διαδήλωση όπως το προβλέπει ο νόμος, να τον εφαρμόζουν τον νόμο».

«Εγώ δεν λέω ότι τελέστηκε μια παράνομη πράξη, αυτό πρέπει να βρίσκει κάθε φορά η Αστυνομία με τη Δικαιοσύνη, σίγουρα όμως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μια τέτοια συνθήκη όφειλαν οι Αρχές να επιβάλουν την τάξη και να είναι ασφαλή η αποβίβαση των επιβατών. Την επόμενη φορά που θα πρέπει να «ζυγιστεί» η ασφάλεια των επιβατών, των πολιτών, του οποιοδήποτε με οτιδήποτε άλλο η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα. Οι Αρχές πρέπει να επιβάλουν τον νόμο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν δημιουργήθηκε θέμα στην επικοινωνία του κ. Γεραπετρίτη με τον Ισραηλινό ομόλογό του, απάντησε: «Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι λογικό κάτι τέτοιο να δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί μιλάμε για πολίτες ενός κράτους».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην 7η επέτειο από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. «Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που χάθηκαν, στους εγκαυματίες, στις οικογένειες τους. Τέτοιες μέρες, όπως και κάθε μέρα, πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι το "ποτέ ξανά" για να έχει νόημα είναι να προχωράμε όσο μπορούμε αυτές τις πολιτικές που δεν έχουν κόμμα και χρώμα, όπως είναι η πρόληψη, η προστασία, η εκκένωση, το 112 και όλα αυτά γιατί οφείλει η πολιτεία κάθε φορά να κάνει ότι παραπάνω μπορεί ούτως ώστε τέτοιες τραγωδίες να μην επαναληφθούν», τόνισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι μια διαχρονική εθνική πληγή για την οποία όλοι έχουν ευθύνη. Εμείς την ουρά μας δεν την βγάλαμε και είπαμε να φωτιστούνε και τα δικά μας χρόνια. Όταν μια χώρα έχει πληρώσει σε βάθος 30 ετών 2,7 δις € πρόστιμα, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για σκάνδαλο το οποίο περιορίζεται σε κάποια χρόνια».

Αναφορικά με την εμπλοκή συνεργατών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ τα ζητήματα αγροτικών επιδοτήσεων, είπε: «Η ίδια η διάψευση και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ καθώς και τα όσα ειπώθηκαν στην περίπτωση του κ. Αντωνόπουλου, όλο αυτό δηλαδή το οποίο γράφεται εν είδει παραλληλισμού των δράσεων «φραπέδων» είναι η παγίδα στην οποία έπεσε το ΠΑΣΟΚ. Τι κοινό έχουν όλα αυτά; Χρησιμοποιούν ως δικαιολογία ότι «εμείς χρησιμοποιήσαμε την τεχνική λύση», είναι η παγίδα που έπεσε μέσα το ΠΑΣΟΚ. Είναι δυνατόν να θέλουμε να πάει για κακούργημα ο υπουργός που συναίνεσε στην τεχνική λύση αλλά να δικαιολογούμε αυτόν που ωφελήθηκε, πήγε χρήματα λόγω της τεχνικής λύσης. Δηλαδή να στείλουμε στη Δικαιοσύνη τον Βορίδη, τον Αυγενάκη, τον οποιονδήποτε που κατά την αντιπολίτευση δεν μπλόκαραν την τεχνική λύση την οποία κληρονόμησαν ως πρακτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτοί οι οποίοι πήραν τα λεφτά -γιατί οι υπουργοί δεν πήραν τα λεφτά- δικαιολογούνται».

«Για μένα η "ταμπακέρα" δηλαδή η ουσία είναι βαθιά πολιτική και πολύ σοβαρή, γι’ αυτό χρειάζεται εξεταστική. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει τεχνική λύση; Εφαρμόστηκε σωστά; Δημιούργησε προβλήματα; Αυτό είναι βαθιά πολιτική και πολύ σοβαρή πολιτική συζήτηση. Δεν είναι συζήτηση που οδηγεί σε ενδείξεις ενοχής ποινικών αδικημάτων. Αυτό προσπαθούμε να πούμε, δεν πάμε να απαλλάξουμε κανέναν, δεν πάμε να συγκαλύψουμε τίποτα λέμε ότι κάτι το οποίο είναι μια πληγή, είναι πολύ σοβαρό, είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση και το να περιορίζουμε σε δύο υπουργούς κατηγορώντας τους ότι είναι ποινικά διωκόμενοι, ύποπτοι για την τέλεση ποινικών αδικημάτων είναι λάθος. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με μια σειρά από στενούς συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη δικαιολογούνται με την τεχνική λύση δυνάμει της οποίας το ίδιο το ΠΑΣΟΚ θέλει να στείλει δύο υπουργούς κατηγορούμενους», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως «το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι μια από τις κακές όψεις της Ελλάδας. Δεν είναι όλοι οι αγρότες αυτό το πράγμα, είναι μια θλιβερή μειοψηφία. Πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλαδή εκτός της έρευνας αυτής που είναι πολύ σοβαρή 5.200 αστικά πρόσωπα εκτός από νομικά πρόσωπα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, των υπουργών, πολιτικών προσώπων εστάλησαν στις Αρχές για έρευνα κάποια εκ των οποίων συμπεριλαμβανομένου και πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών μας έχουνε πάει σε πολύ προχωρημένο στάδιο στη Δικαιοσύνη. …Έχουμε το πολιτικό θάρρος να πούμε ότι ενώ ήμασταν οι πρώτοι που αντιληφθήκαμε την μεγάλη αυτή πληγή και κάναμε μια σειρά από ενέργειες έχουμε το πολιτικό θάρρος να πούμε ότι αυτά δεν έφταναν και θέλει τώρα το μαχαίρι στο κόκκαλο δηλαδή τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και το κυριότερο που θέλει ο κόσμος και έχει δίκιο, να επιστραφούν τα χρήματα από τους απατεώνες».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής μετά από τα χθεσινά συμβάντα, απάντησε: «Εγώ θα πω ότι άργησε και μπράβο στον πρόεδρο της Βουλής. Η κατάσταση στο ελληνικό κοινοβούλιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αποκαρδιωτική. Πίστευα βλέποντάς το τα χρόνια του ’12-’15, ’05-’19 ότι δεν υπάρχει πιο κάτω, δυστυχώς με την υπάρχουσα σύνθεση και την ευθύνη συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι θλιβερό, προσβάλει τους αγώνες που έχουν δώσει κάποιοι για να έχουμε την πιο στέρεη δημοκρατία και οφείλει το ελληνικό κοινοβούλιο να βάλει όρους. Στις σοβαρές δημοκρατίες υπάρχουν κανόνες, πρέπει να τηρούνται και πρέπει επιτέλους και αργήσαμε πολύ να γίνει αυτό και στη Βουλή των Ελλήνων».

