Ισραήλ: Σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Ισραήλ, που ουσιαστικά συμπλήρωσε την εσπευσμένη μετάβαση των διαμεσολαβητών Γουίτκοφ και Κούσνερ. Κοινός στόχος των τριών βασικών εκπροσώπων της διακυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή ήταν να αποτρέψουν οποιαδήποτε κίνηση της κυβέρνησης Νετανιάχου που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός και στην αποτυχία του σχεδίου Τραμπ, πριν ακόμη προλάβει να εφαρμοστεί επί του πεδίου.

Αποφασιστικότητα ή «άκαιρη βιασύνη»;

Βασικό χαρακτηριστικό των συναντήσεων Βανς στο Ισραήλ ήταν οι «καθαρές κουβέντες» που έδειχναν την αποφασιστικότητα της διακυβέρνησης Τραμπ να «πάρει την κατάσταση στα χέρια της» και να προωθηθεί η πρακτική εφαρμογή του τρίτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ.



Ωστόσο, οι γρήγορες κινήσεις του Βανς ερμηνεύονται από τους Ισραηλινούς ως «άκαιρη βιασύνη», δεδομένου ότι η Χαμάς δεν έχει παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους, ούτε δείχνει πρόθυμη να αφοπλιστεί – ζητήματα που ακόμη δεν έχουν «κλείσει» και ανάγονται στο πρώτο και δεύτερο στάδιο του σχεδίου αντίστοιχα.

«Δεν θα γίνουμε αμερικανικό προτεκτοράτο»

Οι ισραηλινοί προβληματισμοί εκδηλώθηκαν εντονότερα, κυρίως με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του πολυεθνικού στρατιωτικού επιτελικού κέντρου υπό αμερικανική διοίκηση (Civil-Military Coordination Center-CMCC) στην κωμόπολη Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ, που θα επιβλέπει την ορθή εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. Κύκλοι του ισραηλινού στρατού διέρρευσαν ότι χαμηλόβαθμοι επιτελείς φέρονται να αναρωτιούνται εάν τελικά το Ισραήλ «μετατράπηκε σε αμερικανικό προτεκτοράτο», κατηγορώντας τους Αμερικανούς επιτελείς ότι «απέκτησαν από μόνοι τους τον πρώτο και τελευταίο λόγο για το τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να κάνει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, τη στιγμή που η Χαμάς δείχνει να ανασυντάσσεται», ενώ συγχρόνως σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως η έντονη παρουσία Εμιρατινών και Αιγυπτίων σε επιτελικές θέσεις του CMCC.



Οι διαπιστώσεις αυτές δημιούργησαν θόρυβο στα τοπικά ΜΜΕ, με αποτέλεσμα ο Νετανιάχου να νιώσει την ανάγκη, παρουσία του Βανς, να δηλώσει στους ισραηλινούς δημοσιογράφους πως «το Ισραήλ δεν θα γίνει προτεκτοράτο των ΗΠΑ», με τον Βανς να υπερθεματίζει τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον «βλέπει το Ισραήλ ως ισότιμο εταίρο», και όχι ως κράτος υπό επιτροπεία.

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ

Πέρα από την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, η επίσκεψη στο Ισραήλ του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, που αρχίζει σήμερα, αναμένεται να αγγίξει λεπτά ζητήματα κρατικής κυριαρχίας. Είναι ενδεικτικό ότι προτού αναχωρήσει από τις ΗΠΑ, ο Ρούμπιο σχολίασε αρνητικά τη χθεσινή έγκριση πρότασης νόμου από την Κνέσετ (22/10), που ανοίγει τον δρόμο για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, λέγοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα».



Η πρόταση νόμου, που κατέθεσε ο βουλευτής Άβι Μαόζ, ηγέτης του ακροδεξιού εθνοθρησκευτικού κόμματος ‘Νόαμ’ της αντιπολίτευσης, υπερψηφίστηκε και διαβιβάστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Ωστόσο, έως ότου (και εφόσον) καταστεί νόμος του κράτους, μεσολαβεί μια μακρά κοινοβουλευτική διαδικασία, διάρκειας μηνών ή ακόμα και ετών, ανάλογα με τη στάση που θα τηρήσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Πηγή: Deutsche Welle

