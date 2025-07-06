Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα στείλει 54.000 φύλλα κατάταξης σε υπερορθόδοξους εβραίους, οι οποίοι επί δεκαετίες εξαιρούνταν από την στρατιωτική θητεία, ένα θέμα που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του κυβερνητικού συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο στρατός θα αρχίσει αυτήν τη εβδομάδα να στέλνει προσκλήσεις στο πλαίσιο των διαδικασιών στράτευσης των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας για τα οποία το στάτους του σπουδαστή γεσίβα (ταλμουδικό σχολείο) δεν ισχύει πλέον έπειτα από την λήξη ισχύος του (σχετικού) νόμου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Η στράτευση των υπερορθόδοξων εβραίων αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία σχηματίσθηκε τον Δεκέμβριο 2022 και παραμένει χάρη στην συμμαχία του Λικούντ, του κόμματος του πρωθυπουργού, με κόμματα της ισραηλινής ακροδεξιάς και υπερορθόδοξα θρησκευτικά κόμματα που επιμένουν στην διατήρηση της εξαίρεσης, η οποία δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη δυσφορία στην υπόλοιπη ισραηλινή κοινωνία έπειτα από 21 μήνες πολέμου στην Γάζα και τις συγκρούσεις στον Λίβανο, την Συρία και το Ιράν.

Με βάση μία διευθέτηση που χρονολογείται από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, οι άνδρες χαρεντίμ ευνοούνται επί δεκαετίες από την ντε φάκτο εξαίρεση από την στρατιωτική θητεία υπό τον όρο ότι όλος ο χρόνος τους θα είναι αφιερωμένος στην μελέτη των ιερών κειμένων του ιουδαϊσμού στις ταλμουδικές σχολές.

Η εξαίρεση αυτή τέθηκε σε αμφισβήτηση από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά την δεκαετία του 2000, γεγονός που ανάγκασε διαδοχικές κυβερνήσεις να σκαρφίζοντα προσωρινές νομικές διευθετήσεις για να διατηρούν ικανοποιημένους τους υπερορθόδοξους, που ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις.

Από τον Ιούνιο 2024, η κυβέρνηση τελεί υπό την πίεση της δικαιοσύνης για να προχωρήσει στην στράτευση των υπερορθόδοξων απουσία νόμου που εγγυάται την εξαίρεσή τους.

«Τα φύλλα κατάταξης θα σταλούν κατά κύματα κατά την διάρκεια του μηνός Ιουλίου, μέχρι τον συνολικό αριθμό των 54.000», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του στρατού.

«Ο στρατός θα συνεχίσει τις προσπάθειες να διευρύνει την στράτευση των μελών της υπερορθόδοξης κοινότητας, φροντίζοντας για την προσφορά των καλύτερων συνθηκών για την διατήρηση του ιδιαίτερου τρόπου ζωής τους», διαβεβαιώνεται.

Η κοινότητα των υπερορθόδοξων αποτελεί το 14% του εβραϊκού πληθυσμού του Ισραήλ, αριθμεί περί το 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους και 66.000 βρίσκονται σε ηλικία στράτευσης και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν.

Ορισμένοι ραβίνοι προβάλλουν το επιχείρημα ότι η μελέτη των κειμένων της Τορά προστατεύει την χώρα όσο και ο στρατός. Αλλοι φοβούνται ότι η ένταξη νέων υπερορθόδοξων εβραίων σε ένα σώμα μη θρησκευόμενων ανδρών, στο οποίο μάλιστα υπηρετούν και γυναίκες, θα αλλοιώσει την θρησκευτική τους ταυτότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.