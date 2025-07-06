Ως εθνική τραγωδία για της ΗΠΑ αντιμετωπίζεται πλέον η καταστροφή από τις πλημμύρες στην πολιτεία του Τέξας. Ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς -έχει φτάσει τους 70, ενώ υπάρχει άγνωστος αριθμός αγνοουμένων- ενώ οι προειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πιθανά νέα πλημμυρικά φαινόμενα, διαδέχονται η μία την άλλη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής την κομητεία Κερ, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες συνέπειες από τις πλημμύρες, ενώ μετράει μέχρι τώρα 68 νεκρούς (προστέθηκαν άλλοι 9 τα τεκευταία λεπτά) και πολλούς αγνοούμενους. Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας, οι γνωστοί αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 41, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι.

Συνολικά, οι νεκροί ανέρχονται 80, ενώ δεξάδες ακόμα είναι οι αγνοούμενοι.

«Αυτές οι οικογένειες βιώνουν μια αδιανόητη τραγωδία, με πολλές ζωές να χάνονται και πολλές να αγνοούνται ακόμα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αποτυπώνοντας την αγωνία του Λευκού Οίκου για τις τραγικές εξελίξεις στο Τέξας.

Η περιοχή Κερ επλήγη κατά την περίοδο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 4η Ιουλίου, όταν χιλιάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί σε κατασκηνώσεις και άλλα κάμπινγκ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της χριστιανικής κατακήνωσης Mystic. Η κατασκήνωση είχε 750 παιδιά, εκ των οποίων κάποια παρασύρθηκαν από τα νερά και έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα 11 αγνοούνται, μαζί με έναν ομαδάρχη.

«Βρίσκουμε πτώματα σχεδόν παντού», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Κέρβιλ, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι άνδρες και οι γυναίκες των σωστικών δυνάμεων.

Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τζον Κόρνιν δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, καθώς γύρω από τον ποταμό, υπήρχε απροσδιόριστος αριθμός κατασκηνωτών. «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι απλά μία υπόθεση, αλλά δυστυχώς, είναι πιθανόν να συμβεί», τόνισε χαρακτηριστικά.





