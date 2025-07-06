Στο Παρίσι για… μπάνια

Έπειτα από έναν αιώνα, το μπάνιο στον ποταμό Σηκουάνα επέστρεψε στο Παρίσι, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη και τους κατοίκους της. Οι πρώτες οργανωμένες παραλίες, που δημιουργήθηκαν σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, προσφέρουν στους Παριζιάνους και τους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, αναβιώνοντας μια αγαπημένη παράδοση που είχε εκλείψει για δεκαετίες.

Αστική ανάπλαση και Ολυμπιακοί Αγώνες: Η επιστροφή στο νερό

Το 2017 η πρώτη προσπάθεια για ελεύθερη κολύμβηση ξεκίνησε από το κανάλι της Βιλέτ, στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου βιολογικού καθαρισμού και αστικής ανάπλασης. Η μεγάλη δοκιμασία ήρθε όμως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όταν κολυμβητές από όλο τον κόσμο αγωνίστηκαν στα νερά του Σηκουάνα, παραμερίζοντας τις αρχικές επιφυλάξεις για την ποιότητα του νερού.

Σήμερα, τρεις πλήρως οργανωμένες παραλίες εγκαινιάστηκαν σε σημεία-ορόσημα της πόλης – μία πολύ κοντά στον Πύργο του Άιφελ, μία στη σκιά της Νοτρ Νταμ και άλλη μία σε κεντρικό σημείο. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν καμπίνες, ναυαγοσώστη και επαρκή χώρο για ηλιοθεραπεία, ενώ η πρόσβαση παραμένει δωρεάν για όλους.

Εμπειρία στο Σηκουάνα: Χαρά και επιφυλάξεις

Μεγάλο μέρος του κοινού υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τη δυνατότητα για μπάνιο σε ανοιχτά νερά, χωρίς τους περιορισμούς που υπήρχαν στην ειδικά διαμορφωμένη λεκάνη της Βιλέτ πριν επτά χρόνια. *«Είναι υπέροχο, τα νερά είναι ζεστά και έχουμε θέα στον Πύργο του Άιφελ»* λέει χαρακτηριστικά η Γιουλιάνε από το Μόναχο. *«Μπορεί να υπάρχουν κάποια βακτήρια, αλλά από τη στιγμή που γίνονται συνεχείς μετρήσεις, δεν μπορεί να είναι τόσο δραματική η κατάσταση...»* συμπληρώνει.

Η Γκρέτα από τη Φρανκφούρτη σημειώνει πως στη Γερμανία είναι ήδη διαδεδομένο το μπάνιο σε ποταμούς, κάνοντας σύγκριση με τον ποταμό Ίζαρ στο Μόναχο. Ενώ μια Παριζιάνα συνταξιούχος, η Βερονίκ, υπενθυμίζει ότι κατά τους Ολυμπιακούς υπήρξαν ανησυχίες για την ποιότητα του νερού, ωστόσο τονίζει πως *«το νερό είναι πλέον καθαρό»*.

Κλιματική πρόκληση για το Παρίσι

Η επιστροφή της κολύμβησης στο κέντρο της πόλης προέκυψε χάρη σε επενδύσεις άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό, κατά τα πρόσφατα εγκαίνια, υπογράμμισε την αναγκαιότητα προετοιμασίας της πόλης για ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες στο μέλλον, ενόψει της κλιματικής κρίσης.

Ήδη φέτος, οι Παριζιάνοι βίωσαν ένα ισχυρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο ακόμη και για 50 βαθμούς σε ορισμένα καλοκαίρια στο μέλλον. Το νέο στοίχημα της πόλης αφορά όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά και την ανθεκτικότητα στις κλιματικές προκλήσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

