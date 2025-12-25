Λογαριασμός
Το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Ο διοικητής της στρατιωτικής κονάδας των Φρουρών της Επανάστασης οργάνωνε μυστικές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στόχων τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Συρία

Λίβανος

Μυστικοί πράκτορες της Shin Bet και μέλη των IDF σκότωσαν σε ειδική επιχείρηση στον Λίβανο τον διοικητή της μονάδας Κρούσης 840 των Φρουρών της Επανάστασης, Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί.

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, ο διοικητής της στρατιωτικής κονάδας των Φρουρών της Επανάστασης οργάνωνε μυστικές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στόχων τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Συρία.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση και εξουδετέρωση του Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί: 

Η ισραηλινή επιχείρηση για την εξουδετέρωσή του οργανώθηκε με απόλυτη επιτυχια από τις μυστικές υπηρεσίες και εκτελέστηκε κάτω από απόλυτη μυστικότητα, καθώς το όνομά του δεν είχε διαρρεύσει ως στόχος, παρ' ότι ήταν στη λίστα για αρκετα΄μεγάλο διάστημα.

