Μυστικοί πράκτορες της Shin Bet και μέλη των IDF σκότωσαν σε ειδική επιχείρηση στον Λίβανο τον διοικητή της μονάδας Κρούσης 840 των Φρουρών της Επανάστασης, Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί.

Όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, ο διοικητής της στρατιωτικής κονάδας των Φρουρών της Επανάστασης οργάνωνε μυστικές επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στόχων τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Συρία.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση και εξουδετέρωση του Χασίν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ Τζαουαχιρί:

בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ: חוסל מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' האיראני



צה״ל ושב״כ חיסלו מוקדם יותר היום במרחב נצריה שבלבנון את חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת… pic.twitter.com/9X2NJClmDJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 25, 2025

Η ισραηλινή επιχείρηση για την εξουδετέρωσή του οργανώθηκε με απόλυτη επιτυχια από τις μυστικές υπηρεσίες και εκτελέστηκε κάτω από απόλυτη μυστικότητα, καθώς το όνομά του δεν είχε διαρρεύσει ως στόχος, παρ' ότι ήταν στη λίστα για αρκετα΄μεγάλο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

