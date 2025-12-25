Ο ισχυρός άνδρας της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαρά, αφέρθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση για την υπόθεση με τα ίχνη κοκαΐνης που βρέθηκαν στα μαλλιά του...

Το Δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, λόγω μη αρκετού δείγματος της ουσίας που εντοπίστηκε πάνω στον Σαρά.

Εκείνος το μεσημέρι της Πέμπτης επέστρεψε στα γραφεία του συλλόγου με τους συνεργάτες του, αντίκρισε τη στήριξη των οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να τον υποδεχθούν και δάκρυσε, έπειτα από τις στιγμές που πέρασε με τη σύλληψή του...

Başkanımız Sadettin Saran'ın duygulandığı anlar.pic.twitter.com/3qeUrPoN7O — Fener Markaj (@fenermarkajorg) December 25, 2025

Sadettin Saran gelen yoğun destekten sonra göz yaşlarını tutamadı pic.twitter.com/hY2NdtheH8 — yes context (@yescontextfb) December 25, 2025

