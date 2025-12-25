Λογαριασμός
Ελεύθερος ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε - Ξέσπασε σε δάκρυα επιστρέφοντας στο γραφείο του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρόεδρος της Φενέρ, Σαντετίν Σαράν - Pώς τον υποδέχθηκε ο κόσμος της ομάδας

Πρόεδρος Φενέρμπαχτσε

Ο ισχυρός άνδρας της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαρά, αφέρθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση για την υπόθεση με τα ίχνη κοκαΐνης που βρέθηκαν στα μαλλιά του...

Το Δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο, λόγω μη αρκετού δείγματος της ουσίας που εντοπίστηκε πάνω στον Σαρά.

Εκείνος το μεσημέρι της Πέμπτης επέστρεψε στα γραφεία του συλλόγου με τους συνεργάτες του, αντίκρισε τη στήριξη των οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο για να τον υποδεχθούν και δάκρυσε, έπειτα από τις στιγμές που πέρασε με τη σύλληψή του...

Πηγή: sport-fm.gr

