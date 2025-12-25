Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί αρχικά μία συμφωνία κατάπαυσης πυρός και στη συνέχεια να εφαρμοστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα Πέμπτη, ότι υπάρχει «αργή, αλλά σταθερή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, στέλνοντας το μήνυμα ότι ναι μεν η διαδικασία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μέχρι να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, πρόσθεσε επίσης ότι οι χώρες της Ευρώπης, οι οποίες παρουσιάζονται ως σύμμαχοι της Ουκρανίας, προσπαθούν να «τορπιλίσουν» τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, προτείνοντας στην Ουάσινγκτον εναλλακτικές που έρχονται σε σύγκρουση με όσα έχουν συζητηθεί έως τώρα.

Να σημειώσουμε ότι χθες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε στους δημοσιογράφους το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, δηλώνοντας και επισήμως ότι είναι διατεθειμένος να κάνει υπαναχωρήσεις.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν «σγκάθια» που δεν έχουν ξεπεραστεί και δεν είναι άλλα από το εδαφικό -κυρίως- και επιπλέον -θέμα που έχει τεθεί στο τραπέζι πιο έντονα το τελευταίο διάστημα- η διαχείριση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Ζαπορίζια, οι οποίες έχουν περιέλθει στην κατοχή της Μόσχας και περιλαμβάνονται μέσα στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, ως αδιαπραγμάτευτος όρος για τη συμφωνία.

