Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε μια νέα ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, με τον ισραηλινό στρατό να ισχυρίζεται ότι σκότωσε έναν διοικητή της Χεζμπολάχ.

«Ένα πλήγμα με ισραηλινό drone με στόχο ένα αυτοκίνητο στην Αϊταρούν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών, ανάμεσά τους ένα παιδί», τόνισε το λιβανικό υπουργείο.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε «έναν διοικητή που ανήκε στη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ» στην περιοχή αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε πέντε τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο όπου εξαπολύει τακτικά επιθέσεις παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου πέρσι.

Νωρίτερα σήμερα ο ΟΗΕ ανέφερε ότι τουλάχιστον 71 άμαχοι - μεταξύ τους 14 γυναίκες και 9 παιδιά - έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας αυτής.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ορίζει ότι μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο λιβανικός στρατός μπορούν να αναπτυχθούν στον νότιο Λίβανο, που συνορεύει με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, σοβαρά αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ, καλείται από την πλευρά της να αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. από τα ισραηλινά σύνορα, και να διαλύσει την εναπομείνασα στρατιωτική της υποδομή στον νότιο Λίβανο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι θέλει να κάνει το 2025 το έτος που το κράτος θα έχει το «μονοπώλιο των όπλων», αναφερόμενος στα όπλα της Χεζμπολάχ, της οποίας οι στρατιωτικές δομές διαλύονται από τον στρατό του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Αούν.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, ώθησε τη Χεζμπολάχ να ανοίξει ένα μέτωπο με το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο προς υποστήριξη της Χαμάς. Τον Σεπτέμβριο του 2024, οι συγκρούσεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ κλιμακώθηκαν και εξελίχθηκαν σε ανοιχτό πόλεμο: ισραηλινοί βομβαρδισμοί αποδεκάτισαν την ηγεσία της Χεζμπολάχ και άφησαν πίσω τους πάνω από 4.000 νεκρούς.

Σε δήλωσή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Araby, ο Αούν απέρριψε την ιδέα ενσωμάτωσης της Χεζμπολάχ ως αυτόνομης μονάδας στον στρατό, αλλά δήλωσε ανοιχτός στην ατομική ενσωμάτωση μελών της μέσω εκπαίδευσης παρόμοιας με εκείνη που εφαρμόστηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1975-1990).

Σε άλλη τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι Al-Jazeera του Κατάρ χθες το βράδυ, ο Αούν τόνισε ότι ο λιβανικός στρατός «εκπληρώνει την αποστολή του» «διαλύοντας σήραγγες και αποθήκες όπλων» νότια του ποταμού Λιτάνι, ακόμη και βόρεια του ποταμού, όπου «έχει ολοκληρώσει πολλές αποστολές», είπε.

Ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε χθες Δευτέρα και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο νότιο τμήμα χώρας καθώς συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκαθάρισης ναρκών σε σήραγγα, σύμφωνα με την προεδρία και τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.