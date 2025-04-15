Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι επισκέφθηκε σήμερα την ουκρανική πόλη Οδησσό μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ρούτε να τονίζει ότι η υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη.

«Σήμερα επισκέφτηκα την Οδησσό μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο λαός της Ουκρανίας έχει υπομείνει τόσα πολλά - αν μη τι άλλο την επίθεση της Ρωσίας την Κυριακή των Βαΐων στο Σούμι. Η υποστήριξη του ΝΑΤΟ είναι ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία ώστε να μπορεί να αμύνεται σήμερα και να αποτρέψει μια επιθετικότητα στο μέλλον, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τόνισε ο Ρούτε σε ανάρτηση στη πλατφόρμα του X.

Today I visited Odesa along with @ZelenskyyUa

Ukraine’s people have endured so much - not least Russia’s Palm Sunday attack on Sumy. NATO support is unwavering. We will continue to help Ukraine so it can defend today and deter future aggression, ensuring a just and lasting peace pic.twitter.com/FQb4p66Iad — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 15, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Οδησσό, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας τόνισε ότι οι συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία «δεν ήταν εύκολες», ενώ χαρακτήρισε «εξοργιστικές» τις «τρομερές» και «συστηματικές» επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων στην Ουκρανία.

«Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι εύκολες, ειδικά στον απόηχο αυτής της φρικτής βίας», είπε προσθέτοντας ότι υποστηρίζει «όλες τις προσπάθειες του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για ειρήνη».

Η χώρα έχει «επείγουσα ανάγκη» από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δηλώνει ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει "επείγουσα ανάγκη" από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, υποδεχόμενος σήμερα στην Οδησσό το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, έπειτα από μια σειρά ρωσικών πληγμάτων ιδιαίτερα φονικών.

«Όλος ο κόσμος βλέπει ότι η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο Ζελένσκι, δύο ημέρες μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Σούμι, στη βορειοδυτική Ουκρανία, κατά την οποία τουλάχιστον σκοτώθηκαν 35 άνθρωποι. Δήλωσε επίσης ότι ελπίζει να προετοιμαστεί "γρήγορα και αποτελεσματικά" μια δυτική στρατιωτική δύναμη για να μεταβεί στην Ουκρανία.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

