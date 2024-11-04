Πρώην εκπρόσωπος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου συνελήφθη καθώς τον βαραίνουν υποψίες πως διέρρευσε στον Τύπο χωρίς έγκριση διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά στρατιωτικά έγγραφα, κάτι που πιθανόν έβλαψε τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε χθες Κυριακή ισραηλινό δικαστήριο.

Τέσσερα πρόσωπα, τρία μέλη του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας κι ο Ελιέζερ Φελτστάιν, ο πρώην συνεργάτης του κ. Νετανιάχου, έχουν τεθεί υπό κράτηση, διευκρίνισε δικαστήριο της Ρισόν ΛεΖιόν (κεντρικά).

Διενεργείται έρευνα από τη Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) και από τον στρατό μετά τη δημοσίευση τον Σεπτέμβριο σε δυο εφημερίδες, τη λονδρέζικη Jewish Chronicle και τη γερμανική ταμπλόιντ Bild, άρθρων βασισμένων σε εμπιστευτικής φύσης στρατιωτικά έγγραφα.

Το ένα αναφερόταν σε υποτιθέμενο σχέδιο του Γιαχία Σινουάρ, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, να φύγει κρυφά από τη Λωρίδα της Γάζας μαζί με ομήρους, να πάει στην Αίγυπτο μέσω του «διαδρόμου της Φιλαδέλφειας», ζώνη στα νότια σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την αιγυπτιακή επικράτεια. Το άλλο βασιζόταν σε σημειώσεις που παρουσιάστηκαν ως προερχόμενες από την ηγεσία της Χαμάς για τη στρατηγική του ηγέτη της ώστε να παρεμβληθούν προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι πληροφορίες αυτές, που εν μέρει τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδείς, σύμφωνα με το δικαστήριο «έπληξαν τη δυνατότητα των υπηρεσιών ασφαλείας να επιτύχουν τον στόχο να απελευθερώσουν τους απαχθέντες», όπως ανέφερε, ζητώντας ταυτόχρονα να λογοκριθεί μεγάλο μέρος της έρευνας.

Αντίπαλοι του κ. Νετανιάχου υποπτεύονται ότι ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τις διαρροές αυτές για να αρνηθεί να εγκαταλείψει τον έλεγχο του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, που υπήρξε και παραμένει μείζον εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, σε νεκρό σημείο από το καλοκαίρι.

«Σύμφωνα με την έρευνα, συνεργάτες του κ. Νετανιάχου διέρρευσαν εμπιστευτικά έγγραφα και παραποιημένα έγγραφα για να υπονομεύσουν πιθανή (συμφωνία για την) απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αν ο Νετανιάχου ήξερε, είναι συνεργός σε μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας στην ιστορία (του Ισραήλ). Αν δεν ήξερε, τότε τι ξέρει;», πέταξε.

Ο κ. Νετανιάχου απέρριψε τις κατηγορίες την Παρασκευή, διαβεβαιώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι το έγγραφο στο οποίο βασίστηκε η Bild ουδέποτε «είχε φθάσει» στο γραφείο του. Χωρίς να αναφέρει το όνομα του κ. Φελτστάιν, υπογράμμισε εξάλλου πως ο πρώην συνεργάτης του «ουδέποτε συμμετείχε σε συναντήσεις για ζητήματα ασφαλείας», ούτε είχε άδεια χειρισμού διαβαθμισμένων εγγράφων.

