Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, καθώς ο στρατός συνεχίζει την επίθεσή του κατά της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του πολιορκούμενου παλαιστινιακού θύλακα.

"Αεροπορικά ισραηλινά πλήγματα" άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 17 νεκρούς στη βόρεια Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ. Το πιο θανατηφόρο πλήγμα μετρά "έξι νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά" σε ένα σπίτι της οικογένειας Ουάρς Αγα στη Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο άκρο, διευκρίνισε.

Στη Τζαμπάλια, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, "ισραηλινός πύραυλος είχε στόχο ένα σπίτι της οικογένειας Αλ Νατζάρ, ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες", πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 13 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια αρκετών επιδρομών. Σε μια από αυτές εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός "συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του", δήλωσε ο Μπασάλ, επιβεβαιώνοντας ότι τα σπίτια όπου φιλοξενούνται άμαχοι βομβαρδίζονται "χωρίς προειδοποίηση". Επίσης, "η χερσαία επίθεση συνεχίζεται στο βόρειο τμήμα που τελεί υπό πλήρη πολιορκία".

Το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί από τις 6 Οκτωβρίου το πεδίο σφοδρών βομβαρδισμών και συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χαμάς που, σύμφωνα με το Ισραήλ, ανασυντάσσονται στην περιοχή.

Ο Μπασάλ υπολογίζει ότι "περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι του βόρειου τμήματος του θύλακα είναι χωρίς φαγητό, χωρίς φάρμακα. Χρειάζονται κατεπειγόντως πόρους για την επιβίωσή τους, αλλά δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία βοήθεια" δήλωσε, εξηγώντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας δεν έχουν πλέον οχήματα να μεταφέρουν τους τραυματίες ή εξοπλισμό για να κάνουν έρευνες στα ερείπια.

Ο Mοχάμαντ Σάλχα, διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Αουντα στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, περιέγραψε σε ανακοίνωση την "φρικτή" κατάσταση στη βόρεια Γάζα. Είπε ότι το νοσοκομείο έχει έναν χειρουργό, τον μοναδικό στη βόρεια Γάζα, παρόλο που "πάνω από το 70% των θυμάτων που εισάγονται στο νοσοκομείο χρειάζονται χειρουργική επέμβαση".

- Θετικός ο διάλογος μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων στο Κάιρο -

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε στο Al Aqsa TV, το τηλεοπτικό δίκτυο της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης, ότι ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων στο Κάιρο είναι "θετικός", προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θέλει να βιαστεί να βγάλει συμπεράσματα.

Ο Χαμντάν δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς δεν έλαβε καμία νέα γραπτή πρόταση σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου η οργάνωση πολεμά τις ισραηλινές δυνάμεις για περισσότερο από έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

