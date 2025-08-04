Στο φως έρχεται, μετά την έγκριση που έδωσε την Κυριακή η οικογένειά του, ένα ακόμη βίντεο από ισραηλινό όμηρο το οποίο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που περνάει στη Γάζα.

Πρόκειται για τον 22χρονο Ρομ Μπρασλάφκσι ο οποίος στο βίντεο εμφανίζεται ξαπλωμένος να λέει ότι πονάει το πόδι του και με δυσκολία μπορεί να περπατήσει, ενώ η γενικότερη εικόνα του μαρτυρά την εξαθλίωση που βιώνει αφού λέει ότι υποφέρει από την έντονη πείνα.

Το βίντεο δόθηκε αρχικά την Πέμπτη από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ωστόσο η οικογένειά του, το έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

"My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem.

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I've been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn't look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink...

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7 — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) August 3, 2025

Στο απόσπασμα ο Μπαρσλάφσκι λέει κλαίγοντας ότι «υποφέρω από έναν πόνο που δεν μοιάζει καλός, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να περπατήσω». Ακούγεται, επίσης, να λέει «μου τελείωσαν τα τρόφιμα και το νερό. Μου έδιναν λίγο φαγητό, αλλά σήμερα, τίποτα απολύτως», ακούγεται να λέει στο βίντεο. «Μόνο τρία κομμάτια φαλάφελ, τόσα έφαγα σήμερα. Χθες έφαγα μόλις ένα πιάτο ρύζι. Φέρτε φαγητό, ένα λίτρο νερό. Είμαι στα πρόθυρα του θανάτου» συνεχίζει σε δραματικούς τόνους.

Το βίντεο δείχνει επίσης τον Μπρασλάβσκι να γράφει σε ένα σημειωματάριο στα εβραϊκά: «Βγάλτε με από εδώ τώρα!». Η ημερομηνία στο σημειωματάριο υποδεικνύει ότι γυρίστηκε στις 20 Ιουλίου του περασμένου μήνα.

Ο Μπρασλάβσκι ζητάει επίσης στο βίντεο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα. «Πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ. Γιατί μας το κάνετε αυτό; Φέρτε φαγητό. Επιβιώνω με λιγότερο από ένα λίτρο νερό. Δώστε μας απλώς φαγητό, αν όχι για τη Λωρίδα της Γάζας, τότε για τους ομήρους».

Σχολιάζοντας το βίντεο, η μητέρα του 22χρονου, η Τάμι, είπε: «Προσπάθησα να καταπιέσω την πραγματικότητα, αλλά όταν είδα το βίντεο, η πραγματικότητα με χτύπησε. Όταν τον ακούς να λέει αυτά τα πράγματα δυνατά, γίνεται αλήθεια, όσο δύσκολο κι αν είναι να το πιστέψεις».

«Ο εφιάλτης που φοβόμουν μόνο να φανταστώ είναι τώρα αληθινός. Ο φόβος με τον οποίο ζούμε έχει γίνει πιο απτός από ποτέ, και είναι σημαντικό όλος ο κόσμος να το δει αυτό, παρά την προσωπική μου δυσκολία να δείξω δημόσια τον Ρόμαν μου στην άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται.»

«Δεν έχω ξαναδεί τον γιο μου έτσι. Ο Ρομ δεν φωνάζει ούτε θυμώνει — μιλάει σιγανά, με αδύναμη φωνή, σαν κάποιος που έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν έχει μείνει τίποτα για να αγωνιστεί και μπορεί να μην βγει από εκεί ζωντανός», συνέχισε. «Λένε ότι όταν οι λέξεις τελειώνουν, τα δάκρυα μιλούν. Ρομ, ζωή μου, κλαίω μαζί σου».

Η οικογένεια του Μπρασλάβσκι δήλωσε ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένη» από το βίντεο.

Ο Μπρασλάβσκι απήχθη από το Nova Music Festival στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου εργαζόταν ως security.

Πηγή: skai.gr

