Η καταιγίδα Floris σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο - Ισχυροί άνεμοι και προειδοποίηση για «πιθανό κίνδυνο για τη ζωή»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, καθώς η καταιγίδα Floris πλήττει τη χώρα με ισχυρούς ανέμους ασυνήθιστης για την εποχή έντασης.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για το μεγαλύτερο μέρος της Σκωτίας, κάνοντας λόγο για πιθανό «κίνδυνο για τη ζωή». Η προειδοποίηση ισχύει από τις 10:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και κίτρινη προειδοποίηση για τη βόρεια Αγγλία, τη βόρεια Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, από τις 06:00 έως τα μεσάνυχτα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ριπές ανέμου 40-50 μιλίων ανά ώρα (64-80 χλμ/ώρα) στις ηπειρωτικές περιοχές και 60-70 μιλίων (96-112 χλμ/ώρα) σε παράκτιες ζώνες και υψίπεδα, με ενδεχόμενες ζημιές σε κτίρια, δέντρα και παράκτιες υποδομές.

Οι επιπτώσεις στις μεταφορές είναι ήδη αισθητές. Σιδηροδρομική εταιρεία συνιστά στους επιβάτες της να αποφεύγουν σήμερα τα ταξίδια προς τα βόρεια του Νιούκαστλ, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι και την Τετάρτη.

Η Network Rail, η οποία διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, ανακοίνωσε το κλείσιμο αρκετών γραμμών στη Σκωτία από το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ σε πολλά δρομολόγια θα ισχύσουν μειωμένα ωράρια και καθυστερήσεις, λόγω περιορισμών ταχύτητας που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας καθώς οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και ζημιές στις γραμμές ηλεκτροδότησης.

Στο μεταξύ, ακτοπλοϊκές εταιρείες προειδοποιούν για εκτεταμένες ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων τη Δευτέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων που προβλέπονται στις δυτικές ακτές της Σκωτίας ενώ οι αρχές προτρέπουν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις εκτεθειμένες παράκτιες και ορεινές διαδρομές.

Η Υπουργός Μεταφορών της Σκωτίας, Fiona Hyslop, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Παρασκευή για την προετοιμασία της χώρας απέναντι στην καταιγίδα. «Δεδομένου του ασυνήθιστου χρόνου εκδήλωσης του φαινομένου, και του γεγονότος ότι πολλοί άνθρωποι θα βρίσκονται σε διακοπές, ταξιδεύοντας ή ίσως ανενημέρωτοι, προσπαθούμε να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την ευαισθητοποίηση για αυτή τη δυνητικά επικίνδυνη καταιγίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

