Έντονες πιέσεις να κατασκοπεύσουν τους συμμαθητές τους δέχονται Κινέζοι φοιτητές σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τη συζήτηση θεμάτων που είναι ευαίσθητα για την κινεζική κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Το think tank UK-China Transparency (UKCT) αναφέρει ότι η έρευνά του σε ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με τις κινεζικές σπουδές ανέδειξε επίσης αναφορές για Κινέζους κυβερνητικούς αξιωματούχους που προειδοποιούν τους καθηγητές να αποφεύγουν να συζητούν συγκεκριμένα θέματα στα μαθήματά τους.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες μέρες αφότου τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος που αναθέτει μεγαλύτερη ευθύνη στα πανεπιστήμια για την τήρηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου. Σύμφωνα με τη νέα αυτή νομοθεσία τα πανεπιστήμια θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να προωθήσουν ενεργά την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία του λόγου, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα ιδρύματα έχουν συμφωνίες με άλλες χώρες.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο χαρακτήρισε την έκθεση «αβάσιμη και παράλογη», προσθέτοντας ότι η Κίνα σέβεται την ελευθερία του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.

Η ρυθμιστική αρχή, το Γραφείο Φοιτητών (OfS), αναφέρει ότι η ελευθερία του λόγου και η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι «θεμελιώδεις» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να επιβληθούν πρόστιμα εκατομμυρίων εάν δεν το πράξουν, δήλωσε το OfS.

Ωστόσο, η έκθεση του UKCT αναφέρει ότι ορισμένα πανεπιστήμια διστάζουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της κινεζικής παρέμβασης λόγω της οικονομικής τους εξάρτησης από τα κινεζικά φοιτητικά δίδακτρα.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι ορισμένοι Κινέζοι ακαδημαϊκοί που συμμετείχαν σε ευαίσθητες έρευνες δεν έλαβαν βίζα από την κινεζική κυβέρνηση, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι μέλη της οικογένειάς τους στην Κίνα είχαν παρενοχληθεί ή απειληθεί λόγω της εργασίας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί ανέφεραν επίσης εκφοβισμό από επισκέπτες ακαδημαϊκούς ή άλλους Κινέζους αξιωματούχους, καθώς και από προσωπικό των Ινστιτούτων Κομφούκιου.

Πρόκειται για οργανισμούς συνεργασίας που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι φέρνουν σε επαφή ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κίνας, καθώς και μια κινεζική κυβερνητική υπηρεσία που παρέχει χρηματοδότηση. Προωθούν τον κινεζικό πολιτισμό και τη γλώσσα στις πανεπιστημιουπόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά έχουν επικριθεί για φερόμενους δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του OfS, Σούζαν Λάπγουορθ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένει ότι τα Ινστιτούτα Κομφούκιου θα εξεταστούν στο πλαίσιο των νέων νόμων περί ελευθερίας του λόγου, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ελευθερία του λόγου στις πανεπιστημιουπόλεις. Το OfS έχει ήδη εξουσίες να διασφαλίζει την προστασία της ελευθερίας του λόγου από τα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων έναντι οποιωνδήποτε απειλών από την επιρροή ξένων κρατών ή ιδρυμάτων.

Αυτές οι εξουσίες πρόκειται να ενισχυθούν με ένα νέο σύστημα υποβολής καταγγελιών, στο οποίο τα μέλη του προσωπικού των πανεπιστημίων και οι επισκέπτες ομιλητές θα μπορούν να εγείρουν ζητήματα απευθείας στο OfS.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε επίσης ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να τροποποιήσουν ή να τερματίσουν οποιεσδήποτε συμφωνίες που απειλούν την ελευθερία του λόγου στις πανεπιστημιουπόλεις, συμπεριλαμβανομένων υποτροφιών ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ξένες χώρες.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας δήλωσε ότι η χώρα τηρούσε πάντα την πολιτική της να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Ωστόσο, το UKCT αναφέρει ότι οι απαντήσεις στην έρευνά του από ακαδημαϊκούς υποδηλώνουν ότι ορισμένοι φοιτητές από την Κίνα είχαν πει στους καθηγητές τους ότι τους είχαν ζητήσει Κινέζοι αξιωματούχοι να κατασκοπεύουν τους συναδέλφους τους.

Άλλοι μαθητές, διαφόρων εθνικοτήτων, ανέφεραν ότι ένιωθαν άβολα να συζητούν στην τάξη θέματα που θεωρούνταν ευαίσθητα για την κινεζική κυβέρνηση και ήταν απρόθυμοι να επιδιώξουν περαιτέρω ακαδημαϊκό ενδιαφέρον σε αυτά τα θέματα, αναφέρει η έκθεση.

Η υπουργός Δεξιοτήτων Τζάκι Σμιθ δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ξένου κράτους να εκφοβίσει, να παρενοχλήσει ή να βλάψει άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα γίνει ανεκτή».

«Επίσης, συνεργαζόμαστε άμεσα με το Γραφείο Φοιτητών για να υποστηρίξουμε τα πανεπιστήμια στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και στην αντιμετώπιση κάθε μορφής παρενόχλησης στην πανεπιστημιούπολη», πρόσθεσε.

Είπε ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι «μη διαπραγματεύσιμη στα κορυφαία παγκοσμίως ιδρύματά μας», προσθέτοντας ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας το κατέστησε «σαφές».

Πηγή: skai.gr

