Ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε αμέσως, οι ζημιές που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει στο στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα του Ιράν θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν, ανακοίνωσε ο IDF την Κυριακή.

Στην αρχή του πολέμου, ο IDF χαρτογράφησε 2.600 ιρανικές στρατιωτικές-βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μέχρι στιγμής, τα δύο τρίτα έως τα τρία τέταρτα αυτών έχουν καταστραφεί από ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε ο IDF.

Για σύγκριση, τον Οκτώβριο του 2024, ο IDF έπληξε 14 στόχους στρατιωτικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τον Ιούνιο του 2025 έπληξε περίπου 100.

Επί του παρόντος, ο IDF επικεντρώνεται στην καταστροφή ενός επιπλέον τρίτου έως τετάρτου αυτών, ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες στοχοθεσίας του. Παράλληλα, έχει τονίσει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον «3 εβδομάδες» ακόμα πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ολοκληρώσει τους στόχους του.

Στόχος η καθυστέρηση της ανοικοδόμησης

Ο IDF ελπίζει ότι αυτή η ευρύτερη καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών αλυσίδων εφοδιασμού και των στρατιωτικών τομέων θα ανακόψει κάθε μελλοντική προσπάθεια του ισλαμικού καθεστώτος να προσπαθήσει να ανοικοδομήσει τις ικανότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους και τη διάδοση της τρομοκρατίας.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί, μέχρι στιγμής, περίπου το 70% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει καταστραφεί ή εξουδετερωθεί, ωστόσο ένα μικρότερο ποσοστό των ίδιων των βαλλιστικών πυραύλων φαίνεται να έχει καταστραφεί.

Επιπλέον, το Ιράν έδειξε ότι μπορεί να ανακατασκευάσει εκτοξευτές πυραύλων με ταχύτατους ρυθμούς, δεδομένου ότι σε περίπου οκτώ μήνες ανακατασκεύασε και ξεπέρασε τον αριθμό των εκτοξευτών -εκτιμώμενων σε 200- που ο IDF κατέστρεψε τον περασμένο Ιούνιο.

Όταν πιέστηκε για το αν όλες οι επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει ο IDF εναντίον της ευρύτερης αλυσίδας εφοδιασμού θα εμπόδιζαν πραγματικά το Ιράν να ανοικοδομήσει τον μηχανισμό βαλλιστικών πυραύλων του ή αν θα αποδυνάμωναν απλώς γενικότερα άλλα τμήματα της στρατιωτικής του ισχύος, ο IDF δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Επί του παρόντος, ο IDF έχει μειώσει τα πυρά πυραύλων του Ιράν από περίπου 100 στην αρχή του πολέμου σε σχεδόν 20 τις επόμενες ημέρες, και σε περίπου πέντε την ημέρα. Ενώ ο στρατός δεν έχει υποσχεθεί ότι μπορεί να σταματήσει το Ιράν από το να αυξήσει ξανά τον αριθμό των καθημερινών επιθέσεων, κατά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες αναμένει ότι ο ημερήσιος μέσος όρος θα συνεχίσει να μειώνεται, χωρίς όμως να σταματήσει εντελώς, ανέφερε ο IDF.

Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον τοπικών διοικητών πυραυλικών ομάδων κατώτερης βαθμίδας ήταν τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνες για την πιο πρόσφατη μείωση των πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, ανέφερε ο IDF την Κυριακή.

Η Ισραηλινή Αεροπορία (IAF) έχει καταστρέψει περίπου 100 ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα και σχεδόν 120 εγκαταστάσεις ραντάρ.

Η IAF έχει κατεδαφίσει περίπου 2.200 στόχους του ιρανικού καθεστώτος, κυρίως στην Τεχεράνη και το δυτικό Ιράν, κάτι που ελπίζει ότι θα αποδυναμώσει σημαντικά το καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να απειλεί το Ισραήλ.

Αυτοί οι στόχοι επεκτάθηκαν στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, συμπεριλαμβάνοντας σημεία ελέγχου της πολιτοφυλακής Μπασίτζ στο πεδίο και μεγάλα κτίρια τύπου αρχηγείου.

Αργεί η «κατάρρευση» του καθεστώτος

Παρά τις επιτυχίες αυτές, ο IDF είναι πολύ συγκρατημένος ως προς το πόσο γρήγορα αυτές οι επιθέσεις θα διευκόλυναν την ικανότητα της ιρανικής αντιπολίτευσης να ανατρέψει το καθεστώς.

Για παράδειγμα, αν και ο IDF έχει παρατηρήσει μια τάση ορισμένων υποστηρικτών του καθεστώτος να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, όπως διέρρευσαν ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί αξιωματούχοι, οι σκληροπυρηνικοί αξιωματούχοι άμυνας του IDF εξακολουθούν να θεωρούν ότι η συνολική τάση δεν είναι αρκετά σημαντική ώστε να επιφέρει κάποια βραχυπρόθεσμη κατάρρευση.

Έχουν εγερθεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο συχνά ο IDF σκοτώνει δυνάμεις του καθεστώτος που έχουν σκοτώσει διαδηλωτές, ή αν απλώς ανατινάζει τα κτίριά τους.

Ο IDF ανέφερε επιθέσεις στην Τεχεράνη, το Αχβάζ και το Ισφαχάν, όπου φρόντισε να στοχεύσει τις εγκαταστάσεις μόνο όταν ήταν γεμάτες με δυνάμεις που θα χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά διαδηλωτών.

Μεταξύ 1.900 και αρκετών χιλιάδων υποστηρικτών του ιρανικού καθεστώτος έχουν σκοτωθεί, αλλά αυτό είναι μέσα από ένα σύνολο εκτιμώμενων 125.000 των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), 400.000 του στρατού και ενός έως δύο εκατομμυρίων της Μπασίτζ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200.000 σκληροπυρηνικών μελών της πολιτοφυλακής.

Εκτός από αυτούς τους Ιρανούς που σκοτώθηκαν, δεκάδες χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, δήλωσε ο IDF.

Ερωτηθείς πόσο καιρό θα διατηρήσει ο IDF τον πόλεμο κατά του Ιράν και πόσος επιπλέον χρόνος θα χρειαζόταν για να επιτευχθεί η κατάρρευση του καθεστώτος, ο IDF αρνήθηκε να απαντήσει.

Ενώ επαίνεσε τις ΗΠΑ για την άνευ προηγουμένου συνεργασία, με τις αμερικανικές δυνάμεις να αναλαμβάνουν τους περισσότερους στόχους στο νότιο Ιράν, ναυτικούς στόχους και άλλα ζητήματα, ο IDF δήλωσε ότι το βάθος της αμερικανικής παρέμβασης στον τρέχοντα πόλεμο σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον θα έχει τον κυρίαρχο λόγο για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο IDF προσπαθεί να πλήττει όσους περισσότερους στόχους μπορεί καθημερινά για να προωθήσει τις πιθανές συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος, αναγνωρίζοντας παράλληλα με νηφαλιότητα ότι μπορεί να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για να γίνει αυτό, ή ότι ο ιρανικός πληθυσμός μπορεί να μην είναι επαρκώς οργανωμένος για να ανατρέψει το καθεστώς.

Ο γρήγορος διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Υπάρχουν επίσης και άλλοι δυσεξήγητοι παράγοντες σχετικά με την πιθανή αλλαγή καθεστώτος.

Ένας από αυτούς είναι ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξεπλάγησαν από το πόσο γρήγορα και καθαρά οι Ιρανοί διόρισαν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως τον νέο ανώτατο ηγέτη για να διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο το Ισραήλ δολοφόνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτή η γρήγορη μετάβαση θα μπορούσε να προμηνύει ένα πιο σταθερό καθεστώς από αυτό που αναμενόταν να προκύψει από αυτόν τον πόλεμο.

Από την άλλη πλευρά, ο IDF εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Χαμενεΐ ο νεότερος λειτουργεί πραγματικά και αν ελέγχει πράγματι το καθεστώς και τον στρατό του. Είχε τραυματιστεί σοβαρά, δήλωσε ο IDF, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η υψηλή ηγεσία των Ιρανών διοικητών -όσοι επέζησαν από τη δολοφονία περίπου 50 κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματικών- είναι ως επί το πλείστον αποκομμένη από τους διοικητές πεδίου και τους στρατιώτες τους.

Αυτό θα μπορούσε να αφήσει το καθεστώς πιο ευάλωτο στο εσωτερικό του από ό,τι φαίνεται επί του παρόντος εξωτερικά, ανέφερε ο IDF. Ανεξάρτητα από το αν η αλλαγή καθεστώτος πετύχει, ο IDF δήλωσε ότι έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο IDF έχει αποδιαρθρώσει τη Δύναμη Quds σκοτώνοντας κορυφαίους αξιωματικούς στο Ιράν, καθώς και κορυφαίους αξιωματούχους-συνδέσμους σε άλλες χώρες, όπως οι πέντε υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που εξοντώθηκαν πρόσφατα στο ξενοδοχείο Ramada στη Βηρυτό.

Επιπλέον, ο IDF έχει καταστρέψει 17 από τα 20 αεροσκάφη που χρησιμοποιούσε η Δύναμη Quds για την εξαγωγή τρομοκρατίας, όπλων και χρηματοδότησης. Ανέφερε ότι εξακολουθεί να εντοπίζει τα υπόλοιπα τρία αεροσκάφη.

Τέλος, ο IDF έδωσε την τελευταία του εκτίμηση ότι στις 8-9 Ιανουαρίου, όταν ένα εκατομμύριο Ιρανοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και το καθεστώς εξαπέλυσε το χειρότερο κύμα βίας και καταστολής, σκοτώθηκαν μεταξύ 5.000 και 10.000 διαδηλωτές.

Ωστόσο, ο IDF ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των συμμάχων έχουν καλύτερη πληροφόρηση για το θέμα και η διακοπή του διαδικτύου από το Ιράν κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου κατέστησε δύσκολη την πλήρη αξιολόγηση των αριθμών. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό ακόμη και στις 35.000.

