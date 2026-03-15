Εικόνες από τα ισραηλινά F-35, τα οποία πετούν προκειμένου να πλήξουν στόχους στο Ιράν, έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF.

Το σμήνος των F-35 πετά σε διάταξη σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τα βουνά, πριν εντοπίσουν και βομβαρδίσουν τους στόχους που τους έχει αναθέσει η διοίκηση.

Το βίντεο και τις φωτογραφίες φαίνεται να έχει τραβήξει πιλότος F-35, ο οποίος συμμετέχει στην επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες:

תיעודים חדשים: מטוסי ה׳אדיר’ (F-35I) בדרך לתקיפה באיראן pic.twitter.com/KioVfoDdIV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 15, 2026

