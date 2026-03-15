Ο πάπας Λέων ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ', απευθυνόμενος τους πιστούς ζήτησε σήμερα άμεση κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πάπας υπενθύμισε ότι «εδώ και δυο εβδομάδες, οι λαοί της Μέσης Ανατολής υποφέρουν λόγω της τρομερής βίας του πολέμου» και ότι «χιλιάδες αθώοι δολοφονήθηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους». Εξέφρασε και πάλι, επίσης, την εγγύτητά του «σε όλους όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα σε επιθέσεις κατά σχολείων, αστικών κέντρων και νοσοκομείων».

Με αναφορά στην κατάσταση στον Λίβανο, ο πάπας Λέων «ευχήθηκε να ανοίξουν οδοί διαλόγου οι οποίες να μπορέσουν να στηρίξουν τις αρχές της χώρας στο να εφαρμόσουν μόνιμες λύσεις, στα πλαίσια της σοβαρής αυτής κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το καλό όλων των Λιβανέζων».

«Εξ ονόματος των χριστιανών της Μέσης Ανατολής και όλων των γυναικών και ανδρών καλής θελήσεως, απευθύνομαι στους υπεύθυνους της σύρραξης αυτής. Παύσατε πυρ! Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στην δικαιοσύνη, στην σταθερότητα και στην ειρήνη που προσμένουν οι λαοί, υπογράμμισε ο ποντίφικας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

