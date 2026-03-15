Προειδοποιεί ο Τουσκ: Η απειλή του «Polexit» είναι πλέον υπαρκτή

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε την Κυριακή ότι μια πιθανή έξοδος της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πλέον «πραγματική απειλή», κατηγορώντας τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι και τα δεξιά κόμματα της αντιπολίτευσης ότι οδηγούν τη χώρα προς την αποχώρηση από το μπλοκ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ανέφερε ότι και οι δύο πτέρυγες της ακροδεξιάς συμμαχίας «Συνομοσπονδία» (Confederation) καθώς και οι περισσότεροι βουλευτές του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) επιθυμούν να ωθήσουν την Πολωνία εκτός ΕΕ. Χαρακτήρισε ένα τέτοιο σενάριο ως «καταστροφή» και δεσμεύτηκε να κάνει «τα πάντα» για να το σταματήσει.

Ο Τουσκ συνέδεσε επίσης τον κίνδυνο ενός «Polexit» με δυνάμεις που επιδιώκουν να «διαλύσουν την ΕΕ», στις οποίες περιέλαβε τη Ρωσία, το αμερικανικό κίνημα MAGA και Ευρωπαίους ακροδεξιούς ηγέτες με επικεφαλής τον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν.

Βέτο στην άμυνα

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται αφότου ο Ναβρότσκι άσκησε βέτο την Πέμπτη σε νομοθεσία που θα επέτρεπε στην Πολωνία να αποκτήσει πρόσβαση σε χαμηλότοκα αμυντικά δάνεια της ΕΕ ύψους έως και 43,7 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση του Τουσκ στερείται της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που απαιτείται για την ανατροπή του βέτο, εντείνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των προγραμματισμένων στρατιωτικών δαπανών της Πολωνίας, οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν σχεδόν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος φέτος.

Ο Τουσκ προειδοποίησε ότι το βέτο του Ναβρότσκι θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη θέση της Πολωνίας εντός της ΕΕ.

Την Παρασκευή, ο πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του PiS, Κόνραντ Σιμάνσκι, έγραψε σε σχόλιό του σε εφημερίδα ότι η εθνικιστική δεξιά της Πολωνίας διολισθαίνει σε έναν «δρόμο προς το Polexit», παραλληλίζοντας την κατάσταση με την πολιτική δυναμική που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος της Βρετανίας το 2016 για την αποχώρηση από την Ένωση.

Τι θέλουν οι Πολωνοί;

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη για την αποχώρηση της Πολωνίας από την ΕΕ παραμένει περιορισμένη στη χώρα, αλλά δεν είναι πλέον περιθωριακή.

Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένας στους δέκα έως ένας στους τέσσερις Πολωνούς θα υποστήριζε την έναρξη μιας διαδικασίας εξόδου, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της παραμονής.

Πηγή: skai.gr

