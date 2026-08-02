Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρινάκης για Βαρβιτσιώτη: Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες» σημειώνει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μαρινάκης

"Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη" αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ.

«Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες» σημειώνει και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

«Αιωνία του η μνήμη» καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βαρβιτσιώτης Θανατος Παύλος Μαρινάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο