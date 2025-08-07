Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν σήμερα από την παράκτια πόλη Ασκελόν για τα παράλια της Γάζας, με σκοπό να στείλουν από όσο το δυνατόν κοντινότερα μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να επιστήσουν την παγκόσμια προσοχή στα δεινά τους.

Οι οικογένειες κρατούσαν πλακάτ και κυμάτιζαν σημαίες, φωνάζοντας: «Φέρτε μας πίσω τα παιδιά μας! Πριν να είναι πολύ αργά!»

"Shayetet 50," a flotilla carrying relatives of some of the hostages, set sail Thursday morning, heading south to get as close as possible to their loved ones. pic.twitter.com/l9hrZiRs6N — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) August 7, 2025

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κατευθύνθηκε για δύο ώρες νότια, «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Στο πλησιέστερο σημείο στις ακτές της Γάζας, οι οικογένειες φώναξαν: «Ο χρόνος τελειώνει για τους ομήρους. Έχουμε δει τις τελευταίες φωτογραφίες των ομήρων, έχουμε δει ότι είναι πετσί και κόκαλα, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός Ολοκαυτώματος με ζωντανά χρώματα - και δεν θα μείνουμε άπραγοι. Απαιτούμε μια συνολική συμφωνία τώρα που θα τους φέρει σπίτι».

«Είμαστε πιο κοντά στους ομήρους, στα θαλάσσια σύνορα με τη Γάζα, ώστε κι αυτοί να μπορούν να μας ακούσουν και να ξέρουν ότι αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη και δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να επιστρέψουν».

A boat carrying families of Israeli hostages held by Hamas has set off from Israel’s coast, sailing south in an effort to get as close as possible to their loved ones. The journey, called “Shayetet 50,” is a symbolic act of protest and a desperate plea for action as the hostage… pic.twitter.com/CKBWHe8tZU — ILTV Israel News (@ILTVNews) August 7, 2025

Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας - το οποίο ενδέχεται να εγκριθεί σήμερα το βράδυ - λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Πρόσφατα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς το οποίο δείχνουν δύο αποστεωμένους ομήρους, έχουν εντείνει την ανησυχία για την κατάστασή τους, πληθαίνοντας τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωσή τους.

Από τους 251 ανθρώπους που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

