Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οικογένειες Ισραηλινών ομήρων πλησίασαν τη Γάζα από τη θάλασσα - «Φέρτε πίσω τα παιδιά μας πριν να είναι πολύ αργά!» - Βίντεο

Στο πλησιέστερο σημείο στις ακτές της Γάζας, οι οικογένειες φώναξαν: «Ο χρόνος τελειώνει -  Απαιτούμε μια συνολική συμφωνία τώρα που θα τους φέρει σπίτι»

Συγγενείς ομήρων

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν σήμερα από την παράκτια πόλη Ασκελόν για τα παράλια της Γάζας, με σκοπό να στείλουν από όσο το δυνατόν κοντινότερα μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να επιστήσουν την παγκόσμια προσοχή στα δεινά τους.

Οι οικογένειες κρατούσαν πλακάτ και κυμάτιζαν σημαίες, φωνάζοντας: «Φέρτε μας πίσω τα παιδιά μας! Πριν να είναι πολύ αργά!»

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, κατευθύνθηκε για δύο ώρες νότια, «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Στο πλησιέστερο σημείο στις ακτές της Γάζας, οι οικογένειες φώναξαν: «Ο χρόνος τελειώνει για τους ομήρους. Έχουμε δει τις τελευταίες φωτογραφίες των ομήρων, έχουμε δει ότι είναι πετσί και κόκαλα, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός Ολοκαυτώματος με ζωντανά χρώματα - και δεν θα μείνουμε άπραγοι. Απαιτούμε μια συνολική συμφωνία τώρα που θα τους φέρει σπίτι».

«Είμαστε πιο κοντά στους ομήρους, στα θαλάσσια σύνορα με τη Γάζα, ώστε κι αυτοί να μπορούν να μας ακούσουν και να ξέρουν ότι αγωνιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη και δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να επιστρέψουν». 

Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας - το οποίο ενδέχεται να εγκριθεί σήμερα το βράδυ - λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Πρόσφατα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς το οποίο δείχνουν δύο αποστεωμένους ομήρους, έχουν εντείνει την ανησυχία για την κατάστασή τους, πληθαίνοντας τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωσή τους.

Από τους 251 ανθρώπους που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας όμηροι Πόλεμος στη Γάζα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark